Není to osobní, vyhození Petříčka a Netolického je podružnost, říká Hamáček

Hamáček má odvolání Petříčka z postu ministra zahraničí či Netolického z dozorčí rady České pošty a čela stranické odborné komise pro místní rozvoj za naprosté podružnosti.

„Vůbec to není vyřizování osobních účtů. Je to snaha konečně tu stranu postavit do řady před nejklíčovějším soubojem, kterým budou říjnové sněmovní volby. Pokud jdeme do bitvy, kde nám jde o život, tak do ní musejí jít lidé, na které je spoleh. A pokud nemají důvěru vedení, tak prostě končí. Kdyby vyhrál Petříček, už bych v ministerském křesle neseděl,“ řekl Jan Hamáček v rozhovoru pro deník Právo.

Současný šéf sociálních demokratů má před volbami do Sněmovny představu o podobě kandidátek v různých krajích. Jestli ale bude lídrem v Praze ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, nechtěl dopředu komentovat.



„Mám svoji představu, jak by to mohlo být, ale nebudu nic dopředu komentovat. Nějakou představu určitě mají také pražští sociální demokraté, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně jsem přesvědčen, že kandidátka v Praze musí být taková, aby byla schopna získat minimálně šest procent. Tomáš Petříček získal 1,7 procenta,“ nastínil Hamáček.



Ministr vnitra stále věří, že jeho jméno nebude spojované s úpadkem strany, ale s jejím návratem. Cílem u voleb je pětiprocentní hranice, která ČSSD udrží ve Sněmovně.



Vrbětice jako fenomenální úspěch

Jan Hamáček v posledních dnech podle svých slov zažil nejhorší období svého života. Do Vrbětického výbuchu byli podle vyšetřování zapojení agenti ruské tajné služby GRU. V souvislosti s těmito závěry se strhla vlna reakcí z české i ruské strany, velvyslanectví přišla o desítky diplomatů. Moskva zapojení do výbuchu odmítá.



Hamáček v době po sesazení Tomáše Petříčka vedl i ministerstvo zahraničí a plánoval cestu do Ruska. Ta měla být podle Hamáčka zastíracím manévrem pro kontakt s českým velvyslancem, nakonec ale k cestě nedošlo.



Portál Seznam zprávy několik dní poté přišel s informací, že měl Hamáček v plánu vyměnit utajení kauzy Vrbětice za milion kusů vakcíny Sputnik V. Hamáček to označil za lež a spekulace. V dnešním rozhovoru tvrdí, že měl na starosti koordinaci asi nejsložitější bezpečnostní operace Česka, která se povedla.

„Museli jsme na základě informací o působení ruských agentů zkoordinovat reakci ČR, ochránit její zájmy. To se vše povedlo. Nechápu, proč muselo přijít to, že jeden server napíše naprosto neodzdrojovanou spekulaci, která celou věc vyhodí do vzduchu. Od té chvíle jsem označován za vlastizrádce, že jsem chtěl Rusům vykecat příběh za milion Sputniků. To je ten moment, kdy mě to zasáhlo osobně,“ vysvětlil v rozhovoru pro Právo.



Nejasnosti v plánované cestě do Moskvy či možné vyměnění vakcín Sputnik V za informace o Vrběticích výrazně kritizuje opozice, která vyzývala Hamáčka k demisi. Po Petrovi Fialovi z ODS, Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL a Markétě Pekarové Adamové z TOP 09 požadoval omluvu, na kterou ale nedošlo. Seznam zprávy žaluje Hamáček 10 milionů korun.