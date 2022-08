Vyplňovat daně každý rok není nutné, říká ministr Šalomoun

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) připravuje antibyrokratický balíček, který má ve dvou fázích zjednodušit život firmám, živnostníkům i zaměstnancům. Změny by se dotkly také daňového přiznání, které všichni známe jako „růžový papír“. „V něm se hlásí každý rok to samé a nabízí se, jestli by se to nemělo dělat jen tehdy, když dojde k nějakým změnám,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES ministr Šalomoun. V něm se vyjádřil také k aktuální kauze kolem šéfa civilní rozvědky.

Vláda neshledala důvody k odvolání šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka z funkce. Přesvědčil vás, že je mužem na svém místě, a to i s kontakty na klíčového obviněného v korupční kauze Dozimetr Michala Redla?

Jednání vlády bylo neveřejné, důvěrné, takže já vám k tomu zopakuji opravdu jen ten výstup, a to, že jsme opravdu neshledali důvody k jeho odvolání.