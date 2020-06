Nedělejte z Milady světici, přála si sestra popravené hrdinky Horákové

Politická a veřejná dráha Milady Horákové První zaměstnání našla v pražském Ústředním sociálním úřadu pod vedením význačného politika Petra Zenkla, který ji přivedl do Čs. strany národně socialistické .

. Angažovala se v ženských organizacích , usilovala o rovná práva.

, usilovala o rovná práva. Po odtržení pohraničních oblastí takzvaných Sudet na podzim 1938 organizovala pomoc rodinám , které museli okupované území opustit.

, které museli okupované území opustit. Hned z počátku okupace zbytku českých a moravských zemí v březnu 1939 se zapojila do odboje , především v organizaci Politické ústředí v Petičním výboru Věrni zůstaneme. Zařizovala konspirační byty, pomáhala rodinám zatčených vlastenců apod.

, především v organizaci Politické ústředí v Petičním výboru Věrni zůstaneme. Zařizovala konspirační byty, pomáhala rodinám zatčených vlastenců apod. V červenci 1940 byla i se svým manželem zatčena gestapem . Dva roky strávila ve vyšetřovací vazbě, další dva roky v Terezíně a na podzim 1944 byla odsouzena na osm let vězení v německých kriminálech. Do vlasti se vrátila 20. května 1945.

. Dva roky strávila ve vyšetřovací vazbě, další dva roky v Terezíně a na podzim 1944 byla odsouzena na osm let vězení v německých kriminálech. Do vlasti se vrátila 20. května 1945. Posléze se stala poslankyní , pracovala pro Svaz osvobozených politických vězňů a Radu československých žen.

, pracovala pro Svaz osvobozených politických vězňů a Radu československých žen. Odmítala výhradní orientaci Československa na Sovětský svaz a dostávala se do stále tvrdších konfliktů s komunistickými politiky . Ti ji nakonec z některých funkcí vyštvali, poslaneckého mandátu se vzdala po smrti Jana Masaryka.

. Ti ji nakonec z některých funkcí vyštvali, poslaneckého mandátu se vzdala po smrti Jana Masaryka. Přestože ji k tomu přátelé nabádali, odmítla odejít do emigrace .

. V září 1949 byla zatčena Státní bezpečností a posléze ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena k trestu smrti. Ten byl vykonán 27. června 1950.