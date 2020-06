Vražda jako divadlo. Před 70 lety poslal soud Horákovou na smrt

Politické procesy 50. let v Československu Proces se skupinou Milady Horákové byl největší a nejvýznamnější vykonstruovaný politický monstrproces v komunistickém Československu padesátých let. Horáková byla zatčena 27. září 1949. Proces probíhal od 31. května do 8. června 1950. Včetně následných procesů bylo obžalováno 639 lidí. Uděleno bylo celkem deset trestů smrti, 48 doživotních trestů a další tresty odnětí svobody v souhrnné délce 7 830 let. Byl to jediný ze stovek politických procesů, ve kterém byla odsouzena a následně popravena žena.