S pivem na ulici. Předseda KDU-ČSL Jurečka porušil nařízení, omluvil se

„Přiznám se, zašel jsem taky na pivo... I když na patníku, tak chutná po takové době skvěle,“ napsal Jurečka v úterý po páté hodině na svůj Twitter.

Podle serveru Novinky.cz svůj příspěvek Jurečka smazal až poté, co jej na porušení vládního nařízení upozornil novinář Petr Honzejk. „Docela by mě zajímalo, po kolikátým pivu vypitým na veřejným prostranství člověk zapomene, že se nesmí pít pivo na veřejným prostranství,“ napsal novinář.

„Nemám ve zvyku se promlčet a nemám ve zvyku papalášské manýry. Včera jsem na Twitter a sem vložil fotku kde držím pivo v kelímku na ulici v Praze. Mohl bych komentáře a dotazy odbýt tím, že to bylo pivo nealkoholické, nebo že jsem si ho nesl na byt, ale nebudu dělat blbce ze sebe a hlavně z veřejnosti a lhát,“ okomentoval své chování Jurečka ve středu na Facebooku.

Přiznal, že se vracel do bytu a u výdejního okénka si objednal jídlo s sebou a k tomu pivo. „Než mi jídlo bylo připraveno a zabaleno, tak jsem si sedl na patník a pivo žahnul. Neuvědomil jsem si, že jsem tímto porušil nařízení vlády, kdybych si toho byl vědom, pivo si nedávám, ani se s nim nefotím pro sociální sítě. Omlouvám se za toto porušení opatření nařízení vlády. Neuvědomil jsem si to. Tuto informaci z vlastního podnětu postupuji také orgánům k prošetření a k potrestání, mrzí mě to, udělal jsem chybu,“ napsal.

Lidovec sám před časem kritizoval bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu, kterého přistihli reportéři Blesku v noci u jedné z pražských restaurací.

„Nemůže člen vlády v takové době chtít důvěru a respekt lidí pro vládní opatření, když je sám s předsedou poslaneckého klubu ANO Faltýnkem nedodržují! To je totální výsměch vůči lidem od obou, čekal bych, že oba odstoupí ze svých funkci, chovají se jako papaláši,“ napsal tehdy Jurečka na svůj Twitter.

Vládní zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech pod pokutou platí od poloviny října. Opatření je platné do ukončení nouzového stavu 20. listopadu. Vláda ale již avizovala, že tento týden ve čtvrtek požádá Sněmovnu o jeho prodloužení až do 20. prosince. Nyní platí do 20. listopadu.

Z politiků se naposledy přestupku rovněž v úterý dopustil také bývalý prezident Václav Klaus. Ten se jako řada politiků přišel zúčastnit vzpomínek na 17. listopad 1989 na Národní třídu. Jako jediný však neměl po celou dobu nasazenou roušku, měl ji pod bradou. Ochranu úst a nosu si nenasadil ani při rozhovoru s novináři. Policisté tento případ předají do správního řízení. Klaus neměl roušku ani při připomínce 28. října. Tehdy dokonce prohlásil, že si ji nevzal záměrně.

Vládní nařízení nedávno porušil také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten navštívil uzavřenou restauraci na Vinohradech, kde si dal pivo a kde ho přistihli reportéři Českého rozhlasu. Kalousek se za své jednání omluvil.