Kalousek se omluvil, že byl v zavřené hospodě. Nebude se schovávat za imunitu

„Krátce jsem navštívil uzavřenou část restaurace za výdejním okénkem a také jsem tam konzumoval. Uvědomuji si, že největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám a spáchá-li nějaký přestupek, je to horší přestupek, než když to udělá občan bez veřejné pravomoci. Kdyby pro nic jiného, tak proto, že veřejné osoby musí jít příkladem. Chci se tedy omluvit i za to, že v první reakci jsem svůj přečin zlehčoval a nevhodně jsem o něm žertoval,“ řekl Kalousek.



V restauraci Hlučná samota na pražských Vinohradech, nedaleko místa Kalouskova bydliště, přistihli politika reportéři Českého rozhlasu.

Strávil zhruba 40 minut v restauraci, která má mít otevřené jen výdejní okénko, protože všechny vnitřní prostory jsou podle nařízení vlády uzavřeny.



„Dopustil jsem se chyby v úsudku, že se jedná o prkotinu. Není to prkotina. Já jsem sice nikoho nemohl ohrozit svým fyzickým kontaktem, ale mohl jsem ohrozit respekt k zásadě, že pravidla musí platit pro každého stejně bez výjimky. Chci proto zdůraznit, že se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu. Dospěje-li správní orgán k rozhodnutí, že si zasloužím pokutu, tak jí bez protestu zaplatím,“ prohlásil Kalousek. Bez ohledu na správní proces odvede neprodleně horní limit příslušné pokuty na zajištění materiálního boje s epidemií koronaviru.

„Svého jednání upřímně lituji,“ prohlásil na závěr svého krátkého vystoupení v úvodu čtvrtečního jednání Sněmovny.



„Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil,“ napsal Kalousek ve středu na Twitteru.

Byl přitom jedním z největších kritiků bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který byl z vlády odvolán poté, co Blesk zachytil, jak byl Prymula v noci v uzavřené restauraci v Praze na Vyšehradě s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem.