Exprezident Klaus přišel na Národní bez nasazené roušky, řeší to policie

„Ze zákona se nemůžeme vyjadřovat ke konkrétním osobám. Jako policie na místě můžeme dát pokutu do 10 tisíc korun nebo můžeme přestupek oznámit. V tomto případě jsme zvolili druhou variantu,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Klausovi tak ve správním řízení hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun. Bývalý prezident však v úterý neměl na veřejnosti roušku poprvé. Ochranu úst a nosu si nenasadil ani při připomínce 28. října před Obecním domem v Praze. Na místě přitom mluvil bez roušky i s lidmi, kteří spadají do rizikové skupiny obyvatel.



Exprezident si však nemyslí, že by to byla chyba. „Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak za prvé to nepovažuje za chybu a za druhé považoval bych za nedůstojné, kdybych dělal, co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat,“ řekl v nedávném rozhovoru pro ČTK, kde mimo jiné označil rouškaře za vítače migrantů.

Policie ČR @PolicieCZ Policisté na Národní třídě zadokumentovali několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu. oblíbit odpovědět

Připravujeme podrobnosti.