Poplašné video odrazuje ženy od mamografu. Ministerstvo podalo trestní oznámení

„Před nedávnem mi přišel dopis od zdravotní pojišťovny, ať se objednám na preventivní vyšetření prsů, konečníku, děložního čípku. Se všemi statistikami úmrtí na rakovinu. V úžasu jsem četla všechno, co mi hrozí, když nepodstoupím prevenci. Je to neuvěřitelné, jak nás potřebují neustále zastrašovat,“ říká žena v emotivním videu, které má 29 tisíc zhlédnutí a více než 200 sdílení.

Bolestivá biopsie prsou může být minulostí. Pacientky vyšetří nový mamograf Olomoucká fakultní nemocnice představila nový moderní mamograf, který je v Česku jen na pěti místech. Pořídila ho v rámci velké modernizace vybavení v celkové hodnotě 112,5 milionu korun.

Zdrojem je facebooková stránka Akademie celostního zdraví. Žena, která na videu promlouvá, je Miloslava Matoušová upozornil jako první server iROZHLAS.cz.

Ministerstvo zdravotnictví se kvůli videu obrátilo na policisty. A podalo trestní oznámení.

„Videa, která obsahují nepravdivé informace a mohou odradit ženy od vyšetření, které je pro prevenci onemocnění rakoviny prsu zcela zásadní a může být i životně důležité, a navíc mají potenciál k virálnímu šíření po sociálních sítích, vnímáme jak my i odborníci jako vysoce rizikové. Z těchto důvodů se obrátíme s oznámením na Policii ČR, aby toto jednání prošetřila,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Trestní oznámení resort odeslal ve čtvrtek odpoledne.

Matoušová v klipu doporučuje, aby ženy na tato preventivní vyšetření nechodily. „Co kdybych vám řekla, že neexistují žádné důkazy, že mamograf může někomu zachránit život? Výzkumy dokazují, že není žádný rozdíl v přežití rakoviny prsu, pokud se žena vyšetřuje sama a nechodí na mamograf, anebo chodí,“ říká. Ve videu mimo jiné naznačuje, že mamografy vystavují lidská těla záření, které znamená riziko vzniku rakoviny.

Nemorální vyjádření

„Paní Matoušková z naprosté neznalosti věci zaměňuje měkké mamografické záření za tvrdé záření konvenčního RTG. Neexistuje žádná studie, která prokazuje možnost onemocnění zhoubným nádorem z důvodu opakované mamografie,“ napsala ve vyjádření pro ministerstvo zdravotnictví předsedkyně Asociace mamodiagnostiků Miroslava Skovajsová.

Podle ní rakovinou prsu onemocní každá dvanáctá žena v České republice. „Nebezpečnost jejího sdělení tkví v tom, že říká ženám, aby přicházely pozdě, ve stadiu hmatného nálezu a dokonce aby odmítaly léčbu. S plným vědomím říkám , že je to protispolečenské nemorální vyjádření. Dopouští se několika záměrných lží, ze kterých je vidět, že vyhledávala pouze informace, které se jí hodí pro její záměr odrazovat od preventivního myšlení a preventivního chování populace,“ uvedla také Skovajsová.

Matoušovou odmítla na dotazy redakce iDNES.cz odpovědět. Serveru iROZHLAS.cz řekla, že informace do videa čerpala ze zahraničních zdrojů. „Samozřejmě že to není český lékař. Samozřejmě že je to někdo alternativní.“

Prevence rakoviny prsu v Česku stále pokulhává. Od roku 2002, kdy bylo preventivní vyšetřování v České republice zavedeno u cílové skupiny žen od 45 let, se screeningu účastní téměř 63 procent žen.

Mamografický screening dokáže zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu včas a umožnit pacientce efektivní léčbu, která ji zajistí vysokou kvalitu života. Za 15 let trvání screeningu došlo ke snížení úmrtnosti na rakovinu prsu o 30 procent.

Milena Matoušová vystupovala i ve videu Ženy z lesa, ve kterém se desítky žen omlouvají a děkují mužům za lekce, jež od nich dostaly. Video před Vánoci vzbudilo velký ohlas. Matoušová se tehdy hájila tím, že chtěla videem upozornit na to, že v dnešním světě není něco v pořádku.