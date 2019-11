Přebraly jsme vaši roli, omlouvají se ženy mužům. Feministé nechápou

„Děkujeme vám, muži, za to, co pro nás děláte, i když jsme vám postupem času přebraly vaši mužskou roli.“ „Nyní už se budeme snažit být dobrými ženami a vaše mužské role vám s láskou a úctou přenecháme.“ „Jsme šťastné, že jste s námi a že jste tak dlouho vydrželi všechna naše poučování, prosazování a protlačování naší pravdy a všechny další příšernosti, které jsme vám dělaly.“

To jsou některé z omluv, které v pětiminutovém videu zazní. Spot byl na internet umístěn ve středu, za tu dobu ho zhlédlo téměř čtyři sta tisíc lidí. Okomentovaly ho necelé dva tisíce uživatelů Facebooku.

Cílem videa bylo podle jeho autorky Miloslavy Matoušové z Žena je láska upozornit na to, že v dnešním světě není něco v pořádku. „Videem jsme chtěli upozornit na problém, o kterém každý ví, jen se schovává pod koberec. Problém ženské emancipace dovedené do extrému. Problém rovnosti, která mezi muži a ženami prostě nemůže fungovat,“ vysvětlila pro iDNES.cz. Dnešní svět je podle ní postaven na špatném základě a pokud chce lidstvo přežít, je nutné ho změnit.



„My ženy jsme mužům za tu stovku let sebraly všechnu mužskou aktivitu. Nechaly jsme jim jen hrubost, agresivitu. Nebo se nám muži přizpůsobili, abychom je úplně neodstrčily a stali se zženštilými a přesmíru citliví. Že se tím muži stávají impotentními a neplodnými hravě vyřešíme umělými oplodněním,“ píše ve facebookovém příspěvku.



Ohlasy, jaké video sklidilo, prý Matušovou nepřekvapily. „Důkazem divného nastavení dnešní společnosti je to, že video komentovaly nejvulgárněji právě ženy, projevily nejvíc útočnosti a agresivity. Kde je tedy naše skutečná ženská energie?,“ uvedla. Takové reakce však vnímá pozitivně. „Cítím, kolik ještě žen čeká na probuzení. Je před námi ještě spousta práce,“ dodala.



Žena je láska Koncept Žena je láska se podle Matoušové snaží navrátit harmonii do partnerských vztahů. „Ženy z Žena je láska přestaly soupeřit s muži, srovnávat se s nimi, bojovat o pozici půl na půl, ale vracejí se do skutečné ženské role,“ dodala. Sama Matoušová napsala na toto téma knihu a podle jejích slov ji sledují desetitisíce žen. Video vzniklo během jedné z víkendových akcí, ženy v něm jsou z KRUHU Žena je láska.

„Reakce mužů v komentářích u videa jsou většinou reakce zraněných mužů, kteří také netuší, co se za tím konceptem skrývá, ale chápu je. Kdyby věděli, oč jde, přivítali by všechno s otevřenou náručí, protože je to v jejich prospěch,“ zakončila.



Vyrovnat se mužům není ženská přirozenost

Podle Josefa Vošmika z organizace Gender Studies jde především o individuální zkušenosti natáčených žen, a tak je video potřeba vnímat. „Sotva ho ale lze nějak zobecňovat na muže jako celek - že bychom je měli opravdu adorovat, že by byli nějakou vyšší skupinou, což z toho na mě trošičku plyne,“ řekl. „Také bych to nebral jako že se ženy cítí být ženami díky mužům, či že nebýt mužů, tak by ženy nebyly tím, čím jsou,“ dodal.

Předsedkyně České ženské lobby Eliška Kodyšová souhlasí s videem v tom, že do partnerství je třeba investovat. Měli by to však podle ní dělat oba partneři. „Na druhou stranu zkušenost ukazuje, že více emočně investují do vztahu ženy. Pokud to vezmeme tak, že by ženy měly emoční práci dělat i nadále a dělat ji i za muže a být na něj hodné i přesto, že muž třeba laskavý není, tak ta žena už není partnerka, ale už je v téměř mateřské roli,“ uvedla. To podle ní už není partnerství.



Podle předsedkyně Aliance pro rodinu Jany Jochové Trlicové je video nejspíš vtipnou reakcí na genderovou ideologii.

„Video a jeho úspěch podle mě reagují na to, jak se v dnešní době ideologicky popírají přirozené rozdíly mezi muži a ženami. Aspoň je vidět, že ženy gender nechtějí - že chtějí být ženami,“ uvedla. Popularita videa podle ní nasvědčuje, že genderové feministky nemluví za všechny ženy. „Že společnost naopak chce spolupráci mužů a žen.“

Ženy na videu si podle ní nejspíš uvědomují, že ve svém životě chybovaly. „Že ten rozdíl mezi mužem a ženou je a že ony se mužům chtěly vyrovnat. A že to není jejich přirozenost,“ dodává. „Ale myslím si, že je to především osobní výpověď těch žen,“ zakončuje.

