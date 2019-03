Maláčová zkusí ještě ANO přesvědčit o vyšším příspěvku pro víc dětí

„Chceme přesvědčit koaličního partnera, že je nutné podporovat všechny rodiče! Můj původní návrh měl zvýšit vyplácení rodičáku všem rodinám s malými dětmi do čtyř let. A i když jsem pro něj zatím ještě nenašla podporu, tak to nevzdávám a budu bojovat,“ napsala Maláčová na Twitteru.

Sociální demokracie to chce ještě jednou zkusit prosadit poté, co začaly pršet kritické ohlasy na dohodu ANO a ČSSD z pondělí, podle níž dali sociální demokraté při vyjednávání přednost tomu, že prosadili vyšší růst penzí – o devět stovek měsíčně od ledna příštího roku, oproti 750 korunám, které prosazovala ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

„Co se týká rodičovského příspěvku, tak tam bude navýšeno na 300 tisíc od ledna příštího roku. Avšak z ústavně-právních důvodů to bude pro nově narozené děti. To znamená, že by to mělo být motivační opatření ke zvýšení porodnosti,“ řekla po pondělním jednáním Maláčová. „Je to dobrá zpráva pro rodiny, které se chystají založit rodinu,“ hájil koaliční dohodu i předseda strany Jan Hamáček.

Současná výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a řadu let se příspěvek nezvyšoval. Závazek zvýšit rodičovský příspěvek se dostal do koaliční smlouvy druhé vlády Andreje Babiše a ministryně Maláčová pak při jednáních prosazovala, aby vyšší rodičovský příspěvek byl již letos.

„My bychom chtěli, aby to platilo co nejdříve. Chtěli bychom, aby se to už v průběhu příštího roku navýšilo na 260 tisíc a později v průběhu funkčního období vlády na 300 tisíc,“ uvedla loni Maláčová z ČSSD v rozhovoru pro iDNES.cz, když nastupovala v létě do funkce místo Petra Krčála, jenž rezignoval, když vyšlo najevo, že částečně opsal svou bakalářskou práci.

Loni v listopadu se však koaliční strany na žádost ministryně financí dohodly, že růst rodičovského příspěvku odloží na rok 2020. Jak to nakonec přesně s rodičovským příspěvkem bude, se rodiče nejmenších dětí definitivně dozvědí, až poté, co změnu příslušného zákona schválí obě komory parlamentu a podepíše ji prezident Miloš Zeman. Do té doby mají strany čas licitovat o „definitivní“ podobě zvýšení rodičovského příspěvku a které děti tak na něj budou mít nárok.