Penze vzrostou o devět stovek, příspěvek pro nové děti na 300 tisíc korun

Dohodu vládní koalice potvrdili šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček i premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

„Dosáhli jsme dohody ve třech oblastech. Valorizace důchodů od příštího roku by měla proběhnout podle návrhu, který představilo ministerstvo práce, to znamená 900 korun. Shodli jsme se na tom, že rodičovský příspěvek stoupne na 300 tisíc korun pro nově narozené děti a shodli jsme se na tom, že od ledna příštího roku zpřísníme podmínky a postihy neplatičů výživného a od ledna 2001 vejde v platnost takzvané zálohované výživné ve svých nákladech nepřesáhne částku 1,2 miliardy korun,“ řekl Hamáček.



„My jsme na koaliční radě dosáhli dohody, co se týká rodičovského příspěvku, který by měl platit od 1. ledna 2020 pro nově narozené děti. Domluvili jsme se na zálohovaném výživném. Z hlediska vymáhání výživného je tam dohoda ministerstva spravedlnosti a ministerstva práce a sociálních věcí. Je to zastropováno na 1,2 miliardy. Ještě potřebujeme dořešit detaily, kdy matky samoživitelky mohou požádat o ten příspěvek. A potvrdili jsme důchody ve výši 900 korun, to znamená to je stejná částka jako tento rok,“ řekl Babiš.



U penzí musela ustoupit ministryně financí Schillerová

Pokud jde o penze, přiklonily se vládní strany k původnímu slibu premiéra, ale hlavně v posledních dnech na to tlačila hlavně ČSSD. Ministryně financí Alena Schillerová i další politici za ANO hovořili o tom, že penze mohou vzrůst jen o 750 korun.

Těsně před koaličním jednáním ale Babiš znovu zopakoval, že s nápadem přidat penzistům 900 korun i v roce 2020 přišel jako první on.

„Paní ministryně samozřejmě chce mít celý rozpočet a důchody jsou toho součástí. Takže, já samozřejmě říkám ano – 900 korun, ale musí také hledat úspory ministři. Není to jenom o důchodech,“ prohlásil předseda vlády a ANO.

Zálohované výživné pro matky, jimž neplatí expartner na dítě

K novému zálohovanému výživnému, o které dlouhodobě usilují levicové strany, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD řekla, že pokud se nepodaří výživné vymoci, tak na zálohované, tedy vyplacené státem, budou mít nárok všechny matky, které mají příjem do výše průměrné mzdy.

Přitvrdit se má ve snaze vymoci výživné od neplatičů. „Například chceme zabavovat po vzoru řidičského průkazu také zbrojní průkazy, lovecké průkazy, pilotní průkazy. Zvažujeme také možnost zákazu hazardních her pro neplatiče,“ uvedla po jednání koalice ministryně práce a sociálních věcí. Zálohované výživné bylo jednou z podmínek ČSSD pro vznik vlády.

Vyšší rodičovský příspěvek jako motivace k vyšší porodnosti

„Co se týká rodičovského příspěvku, tak tam bude navýšeno na 300 tisíc od ledna příštího roku, avšak z ústavně-právních důvodů to bude pro nově narozené děti. To znamená, že by to mělo být motivační opatření ke zvýšení porodnosti,“ řekla Maláčová.

„Je to dobrá zpráva pro rodiny, které se chystají založit rodinu,“ uvedl Hamáček. Současná výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun. Sociální demokracie neuspěla s tím, že na vyšší rodičovský příspěvek by měly mít nárok i již narozené děti, jimž ještě nejsou čtyři roky.