Je to zkrátka adrenalinové investování. To, z čeho by konzervativní investoři třeba do zlata měli infarkt, je ve světě kryptoměn každodenní rutina. Hodnoty tady běžně skáčou meziměsíčně o desítky procent nahoru i dolů. To může znamenat velké zisky, ale i ztráty. A rychlé tempo navíc přispívá ke vzniku závislostí.