Bitcoin štěstí nepřináší. Kryptoměny ničí investorům vztahy, ukazuje průzkum

Podle průzkumu společnosti SurveyMonkey, který se zaměřoval na problémy spojené s digitálními investicemi, okolo 60 % krypto investorů uvedlo, že investování do kryptoměn negativně ovlivnilo jejich soukromé vztahy. Navíc se ukazuje, že existuje korelace mezi výší investic a tím, jaké vztahy tito lidé mají v soukromém životě.



„Stres, který kryptoměny do vztahů přináší, je obrovský. Může jít třeba o to, že jeden z partnerů do kryptoměn ve velkém investuje a druhý tomuto typu investic vůbec nevěří a tím vznikají různé hádky a tlaky. Navíc hodnota kryptoměn a s ním i hodnota celého investičního portfolia se mění, což může přidělávat další psychické problémy,“ říká pro Bloomberg analytik společnosti Oanda Asia-Pacific Pte Jeffrey Halley.

„Velkou roli tam hraje i vnímání peněz a určitá chamtivost s nimi spojená. Pokud se například člověk stane krypto milionářem, nebo naopak vše ztratí, změní se i jeho vnímání a to může způsobit potíže ve vztahové rovině,“ dodává.



Jen v minulém roce se svět kryptoměn nesčetněkrát proměnil. Největší kryptoměna bitcoin zažívala úspěšný rok, kdy za posledních dvanáct měsíců více než zšestinásobila svou hodnotu, kryptoměna Ethereum se pak znásobila až jedenáctkrát. Svět kryptoměn navíc nakoply i masivní investice boháčů jako je například Elon Musk či Mark Cuban.

Podle průzkumu, do kterého se zapojilo 1033 Američanů, ale ani úspěšný rok pro investory do kryptoměn nemusel znamenat štěstí. Okolo 25 % investorů, kteří do kryptoměn investovali deset i méně procent svého jmění totiž uvedlo, že se začátkem investic zhoršily jejich soukromé životy a vztahy.

U těch, kteří pak investovali od 10 do 25 procent svého majetku pak zhoršení kvality vztahů uvedlo 73 %. Investoři, kteří do krypta dali 50-75 % svých peněz pak zhoršení nastalo u 94 %. Z těch, kteří pak investovali nad 75 % potvrzují negativní dopad na mezilidské vztahy všichni.

Najdou se i výjimky

„Až na pár šťastlivců, kterým kryptoměny přinesly radost, se prostě ukazuje, že investice do kryptoměn mohou dláždit cestu k tragickým lidským osudům,“ dodává Halley. Právě mezi takové šťastlivce patří třeba Vignesh Sundaresan, který díky investicím do kryptoměn koupil digitální dílo Everydays: the First 5,000 Days od umělce známého jako Beeple za neuvěřitelných 69,3 milionu dolarů.



Konkrétně Sundaresan pak říká, že mu investice do kryptoměn přinesly štěstí. „Vím, že třeba moji rodiče jsou na mě hrdí. Navíc spousta mých přátel, se kterými se o tom bavím, začala na popud mého úspěchu také investovat a jsem rád, že jsem jim k tomu mohl dodat odvahu,“ říká.

Na základě výsledků průzkumu bude Sundaresan ale asi opravdu jen jedním z mála šťastlivců. Bitcoin se totiž devět dní poté, co se dostal na svůj vrchol ve výši 64 tisíc dolarů propadl na 50 tisíc a mnohým investorům tak připomněl, že jeho cena je opravdu nestálá a může se výrazně proměňovat za velmi krátký čas.