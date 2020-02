Miliony od dělníka a knihovnice. Kremlík si půjčil na nákup bytu od rodičů

U Hypoteční banky si vzal úvěr 7,1 milionu. A zbytek, 6,8 milionu, podle kupní smlouvy doplatil z vlastních prostředků. Jak k nim přišel, odmítl konkretizovat.

Odvolával se na to, že má prověrku Národního bezpečnostního úřadu. „V mém zájmu je nemluvit. Víte, co se kolem mojí osoby děje?“ zdůvodňoval to Kremlík. MF DNES nyní zjistila o této částce podrobnosti. Kremlík totiž po nuceném odchodu z funkce kvůli předražené zakázce na elektronické dálniční známky musel odevzdat oznámení o majetku, který během funkce získal, a také to, jestli má nějaké závazky.

A právě z nich je patrné, že 8,59 milionu korun půjčili exministrovi Vladimír a Věra Kremlíkovi, tedy jeho rodiče. Kremlík s nimi uzavřel smlouvu o zápůjčce peněz pro účely pořízení bytu, jak plyne z dokumentu, který si každý může prohlédnout v Centrálním registru oznámení.

Vzhledem k tomu, že exministr původně odmítal říct, kde tyto peníze vzal, rozhodla se MF DNES celou záležitost u jeho rodičů ověřit a přesvědčit se, zda mu mohli takovou částku skutečně půjčit.

Na milionáře nevypadají

Rodiče Vladimíra Kremlíka žijí ve středočeské obci u Čáslavi, kde se exministr narodil. Kdo by očekával, že žijí v luxusní vile vzhledem k tomu, jakou částku synovi půjčili, mýlil by se. Otci exministra tu patří žlutý domek, v němž rodina žije minimálně od roku 1969. Na první zvonění však MF DNES nikdo neotevřel.

„Musí být doma, oba jsou v důchodu. Zkuste zabouchat na vrata,“ radila sousedka. Ani na bouchání nikdo neotevřel. „Tak to jedině, že by Vláďa byl v hospodě. Paní pak většinou moc neotvírá,“ usoudila sousedka.

MF DNES tedy zkusila štěstí v hospodě, která je vzdálena necelých tři sta metrů od domu. Ani tam však Kremlíka staršího nezastihla. „Minuli jste se. Už šel domů,“ reagoval na dotaz jeden z hostů. Jméno říct nechtěl. O rodině Kremlíkových ale mohl stejně jako další lidé z vesnice vyprávět hodiny.



Otec exministra v minulosti pracoval jako dělník v Kovosvitu. Matka dělala knihovnici a pracovala pro obec. „Byla tu zastupitelkou, ale to je tak patnáct let zpátky,“ popsal asi padesátiletý muž. Jeho slova MF DNES potvrdili i na radnici.

Nad dotazem, jaká je finanční situace rodiny a zda rodiče mohli půjčit synovi 8,6 milionu, se jen pousmál. „Kdybyste řekli tři, tak vám řeknu, že mohli, že jsou šetřiví. Ale devět? Kde by to vzali... Viděli jste ten jejich dům? Ten by potřeboval střechu, opravit...“ řekl muž MF DNES. Kromě domku Kremlíkovi vlastní ještě Škodu Favorit, kterou si před lety pořídili za dvacet tisíc.

MF DNES poté znovu zkusila zajet ke Kremlíkovým. Ale ani druhý pokus nevyšel. Zvonek sice fungoval, nikdo však neotevřel. A nedopadl ani třetí pokus o pár hodin později. To už byl zvonek vypnutý. Sdílnější než rodiče nebyl následně ani exministr.

„Jako soukromá osoba jsem již zcela mimo jakékoli veřejné funkce,“ napsal v SMS zprávě MF DNES. Necelých devět milionů jsou prý soukromé zdroje rodiny. Exministr kromě patnáctimilionové půjčky na byt na pražském Strahově splácí ještě další dvě hypotéky v celkové výši necelých 4,4 milionu korun. V loňském roce z nich umazal zhruba dvě stě tisíc.



Půjčka od rodičů by mohla zajímat místně příslušnou daňovou správu, pokud by jí náhodou chyběla daňová přiznání o nezvyklých prostředcích manželů Kremlíkových.