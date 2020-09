Lůžka nemocnic blokují nakažení bez akutních obtíží. Doma je nechtějí

„Jedná se o lidi, kteří mají pozitivní stěr, ale už nemají žádné zdravotní obtíže. Tito lidé mohou domů, ale členové domácností je tam nechtějí. Zpravidla jsou to rodinní příslušníci, kteří mají obavy, že se od nich nakazí,“ vysvětlil jednu z příčin pro iDNES.cz přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Fakultní nemocnice v Motole Tomáš Vymazal.

Část z těchto pacientů podle něj tvoří i obyvatelé domovů důchodců. Tam je nechtějí ze stejného důvodu. „Ve Fakultní nemocnici v Motole je v tuto chvíli dvanáct pozitivních lidí bez jakýchkoliv zdravotních obtíží,“ doplnila mluvčí nemocnice Hana Frydrychová.

Potíže s propouštěním pacientů zaznamenali i v pražské Nemocnici Na Bulovce. „Buď to jsou lidé bez domova, případně cizinci, kteří nemohou odcestovat zpět domů, dokud nejsou negativní,“ uvedl mluvčí nemocnice Filip Řepa s tím, že se však jedná pouze o jednotlivé případy.

„Naprostá většina z nich nemá v Česku zajištěné ubytování, kde by mohli trávit čas karantény. V takových případech jsou u nás hospitalizováni déle,“ upřesnil.

Na problém s pacienty, které si příbuzní nechtějí vzít zpět domů, ve čtvrtek upozornil pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Ukazuje se, že jedním z vážných problému je, že na lůžkách jsou hospitalizovaní covid pozitivní, kteří už ale nemají akutní potíže. Z nejrůznějších, často sociálních důvodů, je obtížné jejich propuštění domů,“ uvedl ve vysílání Radiožurnálu primátor.

V Praze je v současnosti podle dat Hlídače státu volná jen necelá čtvrtina standardních lůžek s přístupem ke kyslíku (729 lůžek). Na oddělení ARO a JIP je situace ještě horší, volných je jen 14 procent kapacity (115 lůžek).

Nouzovým řešením jsou tělocvičny

Pomoc s nakaženými pacienty, kteří už nemají obtíže, ale doma je nikdo nechce, už nemocnicím nabídl magistrát. Primátor Hřib uvedl, že město chce poskytnout součinnost při přemisťování těchto pacientů do domácí péče nebo s otevíráním nových kapacit následné péče. „Každá nemocnice má sociální pracovníky, kteří se zabývají přesunem nemocných do domácí péče,“ řekl primátor.

Praha má podle něj připravené i nouzové řešení, při zaplnění kapacit nemocnic by se pacienti umísťovali do tělocvičen. To se však zmíněných pacientů bez obtíží netýká. „To je záležitost, kterou zvládneme pokrýt z vlastních zdrojů, máme vyhrazené jedno patro v nemocnici následné péče,“ ujistil.

Hřib také doufá, že dodatečná lůžka v tělocvičnách město nakonec nebude muset využít. „V každém případě vybavení takových lůžek nebude problém. Problémem bude odborný zdravotnický personál. Pokud personál začne marodit, tak kapacita lůžek logicky klesne,“ dodal.