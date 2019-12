Odchod Česka z EU je nyní vyloučený, míní bývalý prezident Václav Klaus

„Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie, jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby, a to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení (Česka) je dneska dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk,“ řekl na akci Euro Business Breakfast Klaus.



„Může to někdo mít jako svůj politický cíl za dvě nebo tři desetiletí, ale jestli to bere jako svůj dnešní politický projekt, tak musím říci, že není racionální,“ doplnil o možnosti vystoupení z EU.

Fungování unie ale kritizoval. Podle něj EU není demokratická a její hlavní cíl je získat centrální moc na úkor jednotlivých členských států. Unie podle Klause ohrožuje českou národní suverenitu, když například usiluje o ovlivňování českého energetického mixu nebo když se v ní častěji rozhoduje kvalifikovanou většinou, což umožňuje přehlasování jednotlivých zemí.

Klaus ve svém projevu také mluvil o tom, že v Česku už několik let ubývá svobody, slábnou demokratické instituce a je omezován volný trh. Obranou proti tomu by podle něj bylo obnovení standardního systému politických stran, které budou jasně ideologicky vymezené. Vyjádřil ale pochyby o tom, že pro takovou změnu je poptávka, na vině jsou podle něj i média která v minulosti standardní strany kritizovala.

Souhlasíte s Klausem, že odchod Česka z EU je v nejbližší době vyloučený?

Bývalý prezident si ve svém projevu i několikrát rýpl do svého nástupce na Pražském hradě Miloše Zemana. Odmítl jeho opakovaný bonmot, že jen hlupák nemění názory, názorovou pevnost označil za pozitivní věc. Kritizoval i to, že Zeman rád přednáší projevy spatra a upozornil, že sám si svá vystoupení připravuje.

„Jsou někteří géniové, kteří si myslí, že mohou 28. října večer mluvit spatra, a pak to je totálně nestrukturované vystoupení a není tam vůbec nic řečeno,“ uvedl.