Jak bude bránit evropské hodnoty? Hostem Rozstřelu bude Věra Jourová

V nové sestavě Evropské komise, které předsedá Ursula von der Leyenová, je Věra Jourová také místopředsedkyní. V komisi působí již od roku 2014, doposud měla na starost spravedlnost, ochranu spotřebitelských práv a rovnost pohlaví.

Za své dosavadní úspěchy ve funkci eurokomisařky považuje boj proti praní špinavých peněz nebo ochranu práv spotřebitelů. Podílela se na první právní úpravě pravidel týkající se dvojí kvality potravin.

Zasadila se také za větší ochranu soukromí občanů EU hlavně v internetovém prostředí. V rámci ochrany práv spotřebitelů se dostala do sporu s firmou Volkswagen kvůli takzvané kauze dieselgate.

V roce 2019 ji americký časopis Time zařadil mezi stovku nejvlivnějších osobností světa právě kvůli její práci na zákonech, které upravují pravidla osobní ochrany na internetu.

Letos dostala na starost dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Předsedkyně komise von der Leyenová jí v dopise napsala, že bude mít za úkol pracovat na zlepšování evropských demokratických systémů a zajišťování jejich transparentnosti. Měla by se také angažovat v oblasti boje proti dezinformacím.

Sama Jourová si také za cíl vytyčila do poloviny příštího roku vytvořit návrh pro nový systém evropských voleb. Chce se mimo jiné zabývat otázkou, zda by měly do budoucna vznikat nadnárodní kandidátky, což si přejí některé politické strany.

Hlavně z řad opozice zaznívá kritika kvůli jejím vazbám na premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Firmy, které premiér předal do svěřeneckých fondů, čerpají peníze z evropských fondů.

Členkou hnutí ANO je Jourová od roku 2013, kdy za něj také úspěšně kandidovala v parlamentních volbách. Předtím, než se stala eurokomisařkou, byla ministryní pro místní rozvoj ve vládě Bohuslava Sobotky.