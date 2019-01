Jak přežít brexit: co se pro Čechy změní, až Británie odejde

Co bude po brexitu? 29. března 2019: Den, kdy odejde Velká Británie z Evropské unie.

Den, kdy odejde Velká Británie z Evropské unie. 1. ledna 2021: Do tohoto data by podle příslibu Velké Británie mohli ještě Češi jezdit do země jen na občanku.

Do tohoto data by podle příslibu Velké Británie mohli ještě Češi jezdit do země jen na občanku. 8 tisíc: Tolik Britů žije v Česku.

Tolik Britů žije v Česku. 40 až 100 tisíc: Tolik Čechů žije ve Velké Británii.

Tolik Čechů žije ve Velké Británii. 600: Zhruba tolik studentů z Česka studuje každý rok v Británii v rámci programu Erasmus. Pro studenty je čtvrtou nejoblíbenější zemí.