ODS je proti mně, existenci Milionu chvilek si nepřeji, říká Klaus

V pátek jste oslavil 79. narozeniny, slavíte je v poněkud jiné společenské atmosféře než loni. Máme za sebou odstávku světové ekonomiky v důsledku epidemie, ulice amerických měst hoří, stoupá napětí mezi velmocemi a v Německu se staví sochy Lenina, zatímco pomníky jiných historických osobností padají k zemi. Dostáváte letos k narozeninám novou světovou revoluci?

Váš úvod o tom, jak se vytvořila zcela nová společenská atmosféra než před rokem, je naprosto přesný. Ano, pro mě je tato společenská atmosféra děsivá ze všech těchto čtyř důvodů, které jste zmínili. Hrátky s koronavirovou epidemií na straně jedné, ohně, které hoří údajně kvůli nové fázi rasové nesnášenlivosti, je věc druhá, velmoci se dostaly do klinče a bourání a stavění staronových soch, to je něco nevídaného. To je mix, který je naprosto výbušný a naprosto nový. Svět se opravdu mění. To je fráze, která se opakuje poměrně často, a myslím, že se zneužívá. Udělali jsme chybu, když jsme dříve tu frázi odseknutím nezarazili rovnou, abychom si ji nechali pro horší chvíle, jako jsou nyní.