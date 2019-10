Češi říkají brexitu ne. Odchod Britů z EU nás poškodí, myslí si

8:22 , aktualizováno 8:22

Češi: Divoký brexit nechceme - Zítra se v Bruselu koná summit, který by měl dát konečně odpověď na to, zda Velká Británie vystoupí 31. října z Evropské unie. A pokud ano, tak jestli bude mezi Bruselem a Londýnem platit nějaká forma dohody, či nikoli. Češi už však mají o tom, jaký scénář by se jim hodil, jasno.