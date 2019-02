Senát kývl na zákon chránící Brity v Česku pro případ tvrdého brexitu

Horní komora českého parlamentu schválila zákon, který zajistí, aby Britové měli v Česku až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Zákon, pro který hlasovalo 72 ze 74 přítomných senátorů, začne platit jen v případě takzvaného „tvrdého brexitu“, tedy pokud by Velká Británie odešla z unie bez dohody.