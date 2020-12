Havlíček se zapojil do kritiky Hřiba kvůli covidu. Praha je přitom premiant

Twitterovou přestřelku odstartoval Hřibův příspěvek, ve kterém kritizoval premiéra Andreje Babiše za to, že vinu za šíření koronaviru hází na obyvatele Prahy. „Premiér opět kritizuje Pražany. Prý přes víkend zkazili ostatním Vánoce. Zapomíná, že inkubační doba covidu je týden. Zhoršení situace tak s uplynulým víkendem nemá nic společného,“ uvedl primátor.

Reakce ministra přišla druhý den. „Piráti, místo kritiky se postarejte o to, aby váš primátor Hřib zajistil v Pražanům bezpečný život. Ať posílí MHD, koriguje davy na náměstích, kontroluje dodržování pravidel v hospodách,“ napsal Havlíček s tím, že se primátor chová tak, jako by se Prahy covid vůbec netýkal.

Hlavní město přitom patří mezi nákazou nejméně zasažené oblasti v Česku. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES se v Praze pátý den drží na hodnotě 49 bodů a zůstává tak nejnižší ze všech krajů v zemi. Mezi okresy je situace lepší pouze v Třebíči, která je na 46 bodech.

O tom, že Praha patří mezi premianty v minulosti hovořil také ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Zdá se, že zatímco v Praze se zatím situace pořád drží pod kontrolou, tak v řadě krajů, zejména kolem Českomoravské vysočiny, se situace horší. Když bychom PES spočítali nad celou republikou mimo Prahy, tak to bude zřejmě jinak,“ říkal ministr koncem listopadu před rozhodnutím o uvolnění obchodů, restaurací i sportovišť.



„Praha nyní vylepšuje celostátní statistiku. Ale hlavní město, přesto že v něm žije mnoho lidí, je malou částí a nemůžeme k němu přistupovat jinak, takže toto je také další informace, kterou budeme používat,“ uvedl tehdy Blatný. Ministerstvo zdravotnictví dokonce uvažovalo, že Prahu z počítání indexu rizika v Česku vyjme, protože příliš zkreslovala celkové skóre.

Tramvaje byly přecpané, vyčítá Nacher

Poslanec a pražský zastupitel za hnutí ANO Patrik Nacher zase primátorovi vyčetl situaci v MHD po čtvrtečním rozvolnění. Dopravní podnik totiž nezareagoval na konec nočního zákazu vycházení a otevření restaurací a barů, po 22. hodině už v Praze jezdily pouze noční spoje, jejichž kapacita je značně limitována. Tramvaje tak byly přeplněné lidmi, kteří se vraceli ze znovuotevřených restaurací.

„Primátor přesně ví, co má dělat vláda, kdyby se takhle soustředil na svoji práci, to by bylo fajn. Premiér se v tomto mýlí, nemohou za to Pražané, nýbrž odpovědnost nese i primátor. Ve čtvrtek se všechno otevřelo, ale MHD se novému režimu nepřizpůsobilo, takže bylo přecpáno,“ uvedl Nacher.



Množství lidí na veřejnosti se v průběhu víkendu nelíbilo ani ministrovi zdravotnictví. Jan Blatný dokonce hovořil o hromadné nezodpovědnosti. „Oslavy Mikuláše se sice povedly a všichni se dobře bavili, ale já mám strach. Stovky až tisíce lidí v jednu chvíli, na jednom místě. Budu se ptát pražského primátora Zdeňka Hřiba i vedení pražské policie, jak situaci vyhodnotili oni,“ napsal v neděli.

Pražská policie nicméně zásadní přestupky z víkendu neeviduje. Jen v několika málo případech lidé neměli roušku, uvedla. Pokud ale některé restaurace a kluby byly otevřeny nelegálně, pak v Blatného domovině Brně či Ostravě, jak v sobotu potvrdil policejní prezident Jan Švejdar.