Lidé po rozvolnění vyrazili do ulic. Hromadná nezodpovědnost, míní Blatný

Podle Švejdara vyjížděla policie v noci opakovaně k nelegálně otevřeným restauracím a klubům. Podle mluvčího prezidia Ondřeje Mravčíka se tak však dělo ve stejné míře i předtím. „Statistiky počtu kontrol a přestupků jsou stejné jako v posledních dnech,“ uvedl.

„Ani přes upozornění podniky nezavřely a mnohdy byly otevřené až do rána. Budu požadovat vysoké pokuty v řádu milionů korun,“ citovalo ministerstvo zdravotnictví Blatného na Twitteru.

„Zdravotníci, policisté, pracovníci v sociálních službách, učitelé, malí podnikatelé, ale i další. Ti všichni pomáhají a snaží se. Ale právě kvůli nezodpovědnosti některých, se nám stále nedaří situaci zlepšit,“ dodal Blatný.



Uvedl také, že chápe a vnímá, že veškerá omezující opatření jsou pro spoustu lidí z různých důvodů bolestivá. „Neděláme je rádi a všichni se chceme co nejdříve vrátit zpět do běžného života. Ale jen spolu to zvládneme,“ dodal.



Brněnští policisté v návaznosti na znovuotevření obchodů posílili hlídky a zaměřují se hlavně na kapsáře. „Žádné větší problémy se shromažďováním a nerespektováním opatření nejsou,“ řekl jejich mluvčí David Chaloupka.

Podotkl však, že v noci na sobotu museli policisté zasahovat v jednom z klubů v centru. „Nebyla tam dodržena vládní nařízení,“ informoval.

Někteří Brňané potvrzují, že se do jednoho z klubů stála fronta přes celou ulici. Podnik nabízel vstup a sto drinků zadarmo.

V Ostravě došlo ke třem porušením

Naopak Ostravská městská policie měla v pátek večer společně se státní policií preventivní akci zaměřenou na kontrolu dodržování vládních nařízení a veřejného pořádku v centru města.

„Během dvouhodinové kontroly jsme zjistili, že došlo k třem porušením vládních nařízení. Jednalo se o to, že provozovna nebyla uzavřena po 22. hodině a umožňovala návštěvníkům déle se uvnitř zdržovat,“ uvedl mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Kromě toho zaznamenali ve Stodolní ulici a v okolí dvě silně podnapilé osoby, které předali do péče zdravotníků. Machů podotkl, že na sobotní noc se chystá obdobná kontrola.

Zvýšený pohyb osob kvůli rozvolnění opatření a umožnění volného pohybu i ve večerních hodinách potvrdili také pražští policisté. „Týká se především centra, a to jak Václavského, tak Staroměstského náměstí,“ uvedla mluvčí Eva Kropáčová. Policisté podle ní v průběhu každého dne provedou přibližně tisíc kontrol a v ulicích se jich pohybuje několik stovek.

„Snaží se upozorňovat občany, aby dodržovali platná nařízení. V souvislosti s adventem a nadcházejícími svátky dohlíží policisté především na bezpečnost lidí v ulicích Prahy,“ dodala Kropáčová. V případě nedodržení nařízení podle ní policisté situaci řeší zpravidla domluvou.

Rozvolnění vládních opatření bylo v pátek večer znát v ulicích Pardubic. V některých restauracích a barech nebylo možné si bez rezervace sednout. Žádné protahování státem nařízené zavírací hodiny se ale nekonalo.

Například v jedné vinárně v centru města servírky o půl desáté zákazníky nechaly zaplatit, o dvacet minut později rozdaly hostům kelímky, aby v případě, že drink nestihnou dopít, mohli obsah sklenic přelít a vzít si na cestu. „V centru bylo o poznání rušněji, než v předchozích týdnech. Místy lidé stáli v hloučcích s kelímky a s cigaretou a bavili se. Ruch trval i dlouho po desáté,“ uvedla obyvatelka města.

Vyšší počet lidí se v ulicích může pohybovat i v sobotu, na kterou připadá předvánoční mikulášská tradice. I tyto bytosti musí dodržovat hygienická pravidla tak jako ostatní. Žádná speciální mikulášská opatření jim totiž Blatný nenadělil.

Podniky podle informací iDNES.cz shání posilové služby na sobotní večer. Snaží se tak připravit na zvýšenou návštěvnost.