Praha je příliš dobrá. Z republikového průměru ji smažeme, míní Blatný

Epidemii covidu-19 se nedaří zpomalit tak, jak vláda plánovala, i když je rizikové skóre PES v celorepublikovém průměru už pátý den na 57 bodech, tedy ve třetím z pěti stupňů pohotovosti. Přesun od pondělí do mírnějšího třetího stupně, se kterým se v posledních dnech počítalo, je tak nejistý. Rozvolnění by znamenalo otevření obchodů, restaurací a služeb, byť s řadou omezení.

„Kdybyste se mě ptali v pondělí, řekl bych, že je pravděpodobnost velká. Dnes už je menší,“ uvedl ve čtvrtek v Radiožurnálu Blatný. Považuje za bezpečnější a správnější s rozvolněním počkat, než rozvolnit a za týden zase zpřísňovat.

Rozptyl mezi regiony je obrovský. Až sedm krajů, zejména kolem Českomoravské vrchoviny, je stále na úrovni nejhoršího, pátého stupně, řekla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Podle Blatného celostátní statistiku zlepšuje zejména Praha. Ministr proto nechá předtím, než vláda v neděli o rozvolnění rozhodne, spočítat rizikové skóre i bez započítání hlavního města. Rizikové skóre protiepidemického systému PES tam k pátku dál kleslo, dosáhlo 42 bodů. Při 40 by už byla metropole v 2. stupni.

Byli byste pro regionální nebo celostátní regulaci podle systému PES? Regionální 1998 Celostátní 682

Udržet přísnější opatření regionálně není podle ministra Blatného možné, systém ho dovolí až při nižších stupních rizika. „V současné době není vhodné cokoliv dělat regionálně, natož rozvolňování. Naopak kdyby se stalo, že ty okresy, ve kterých je situace nepříznivá, se budou dále zhoršovat, tak budeme spíše uvažovat o návratu do vyšších stupňů,“ varoval navíc ministr.

Blatný připomněl, že rozdíl mezi současným čtvrtým stupněm a třetím, kam by se ČR mohla od příštího týdne posunout je otevření restaurací nebo obchodů. „Určitě si umíme představit, co by se stalo, kdyby v nějakém kraji byly obchody otevřené a v jiném ne. Nejenom, že by to bylo nespravedlivé, ale došlo by k velkému promíchání lidí,“ dodal.

Také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček varoval, že regionální rozdělení podle PES by nahnalo lidi z rizikových oblastí na předvánoční nákupy do regionů s mírnějším režimem.

Nikdo tak neřešil možnost izolace kriticky zasažených regionů v podobě karantény jako na jaře například v případě litovelské oblasti. Bylo by otázkou, zda by armáda a policie vůbec měly prostředky na jejich „uzamčení“.

V Česku přibylo ve čtvrtek 4 048 případů, asi o 2 400 méně než před týdnem, proti středě byl nárůst nižší zhruba o 900 případů. Celkové skóre PES zůstává pátý den na hodnotě 57, tedy třetího stupně. V současnosti však v zemi platí stupeň čtvrtý.

Od začátku epidemie se koronavirem v Česku prokazatelně nakazilo víc než půl milionu lidí. Více než čtyři pětiny z nich už se z nemoci uzdravily, aktuálně nakažených je přes 76 tisíc. V posledních dnech klesá počet lidí s covidem, kteří vyžadují léčbu v nemocnici – podle posledních údajů bylo hospitalizovaných 5 210.

Denní přírůstky pozitivních testů se pohybují kolem pět tisíc, zatímco při vrcholu druhé vlny na přelomu října a listopadu přibývalo denně i 15 tisíc nakažených. S koronavirem dosud zemřelo v ČR 7 751 lidí, což zemi v přepočtu na počet obyvatele řadí mezi nejvíce postižené státy.