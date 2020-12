Žádná restaurace nebyla o víkendu otevřená po desáté, řekla pražská policie

„Samozřejmě v současné době vnímáme, že se centrum Prahy po rozvolnění naplnilo. Je to však spíš průběžné procházení těch náměstí, ať Václavského, tak Staroměstského náměstí,“ řekla iDNES.cz vedoucí tiskového oddělení pražské policie Eva Kropáčová.

„Neřešili jsme žádné zásadní komplikace. Neměli jsme žádné restaurace, které by po té 22 hodině byly otevřené,“ upozornila.



Policie podle ní neřešila žádné zásadní problémy. „Jsou to opravdu jednotky případů, kdy jsme řešili s lidmi porušení opatření, a většinou se to týká právě nenošení roušek v místech, kde to je nařízeno,“ uvedla. Dodala, že policie o víkendu každý den vykoná zhruba tisíc kontrol dodržování opatření.

Všimli jste si, že by restaurace porušovaly omezení o otevírací době? celkem hlasů: 877 Ano 118 Ne 727 Nevím 32

Politikům se nicméně množství lidí na veřejnosti nezdá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný vyjádřil znepokojení a hovořil o hromadné nezodpovědnosti. „Oslavy Mikuláše se sice povedly a všichni se dobře bavili, ale já mám strach. Stovky až tisíce lidí v jednu chvíli, na jednom místě. Budu se ptát pražského primátora Zdeňka Hřiba i vedení pražské policie, jak situaci vyhodnotili oni,“ napsal na Twitteru.

Pokud ale některé restaurace a kluby byly otevřeny nelegálně, pak v Blatného domovině Brně či Ostravě, jak v sobotu potvrdil policejní prezident Jan Švejdar.

V nedělním pořadu Čau lidi se k Blatného kritice přidal i premiér Andrej Babiš. Z porušování pravidel v Praze obvinil jejího primátora Zdeňka Hřiba.

„Opatření říká, že na trzích nemůže být prodej občerstvení alkoholu a občerstvení na místě. Možná by se někdo mohl zeptat, jak je možné tu pořádat párty, kde se všichni opijou pod obraz. A možná by se o to konečně mohl zajímat i pan primátor. Pan primátor teďka dělá nějaké divadlo s čertem, a protestuje, asi protože má moc peněz na účtě, a vymlouvá se na jeho odbor bezpečnosti,“ řekl Babiš.

Primátor bránil Pražany na Twitteru. „Pan premiér by si je měl konečně přestat brát jako obětní beránky svého PR,“ napsal. Dodal, že se Pražané pouze šli za pěkného počasí projít Prahou.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Pražané se šli ve dnech volna za pěkného počasí projít vánoční Prahou a podívat na stromeček. Většina žádná pravidla neporušovala. Pan premiér by si je tedy měl konečně přestat brát jako obětní beránky svého PR a víc se zajímat, jak pomoci regionům, kde je situace horší. oblíbit odpovědět

Po telefonátu s ministrem zdravotnictví dříve primátor řekl, že zašle ministerstvu zdravotnictví podněty z praxe k úpravám legislativy, aby bylo možné efektivněji vymáhat mimořádná opatření spojená s epidemií koronaviru.



Davy v centru Prahy:



Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček upozornil, že se Česko pohybuje na hranici 3 až 4 pandemického rizika stupně PES. „A do kategorie 4 nám chybí jen krůček,“ varuje. „Nezesměšňujte to. Nedodržováním opatření netrestáme ani vládu, ani epidemiology, ale sami sebe a ostatní podnikatele,“ vzkázal.



V pondělí vláda nejspíš schválí žádost Sněmovně o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Poslední prodloužení nouzového stavu, který umožňuje státu vydávat nařízení proti šíření koronaviru, vyprší k 12. prosinci.

Kabinet bude také posuzovat zhoršení epidemického skóre, které v neděli po třinácti dnech stouplo z 57 na 64 bodů. To odpovídá vyššímu než nyní platnému třetímu stupni rizika.