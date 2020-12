Mikulášská noc byla klidnější, policie řešila roušky, hluk před bary i z bytů

Pražští strážníci v sobotu večer zjistili sedm případů porušení opatření v souvislosti s provozovnami, restauracemi a bary. Pět z nich na místě vyřešili pokutou, dva oznámily správnímu orgánu.

„Ohledně rušení nočního klidu jsme přijali několik desítek oznámení, která se týkala především hlasitě hudby z bytu. Na ulici pak hlídky řešily šest případů rušení nočního klidu před restauracemi a bary,“ uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová. Úplná statistika za víkend bude k dispozici v pondělí.



Seifertová podotkla, že prioritou hlídek v Praze i nadále zůstávají kontroly městské hromadné dopravy a souvisejících prostor, kde je povinnost nosit roušky. „Za páteční a sobotní noc strážníci zjistili 65 porušení právě v městské hromadné dopravě. Dále pak v devíti případech řešili požívání alkoholu na veřejnosti, kde je to zakázáno,“ informovala.



Státní policisté pak na Twitteru uvedli, že v průběhu sobotní noci nezaznamenali vážnější problém související s nedodržováním vládních nařízení. „Děkujeme provozovatelům za respektování zavírací doby restaurací a barů a návštěvníkům za ohleduplnost,“ uvedli.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v sobotu apeloval na lidi, aby se chovali zodpovědně. „I kdyby to byly jen desítky případů, považuji to za velký problém,“ dodal. Vinu dává provozovatelům.

Uvedl také, že chápe a vnímá, že veškerá omezující opatření jsou pro spoustu lidí z různých důvodů bolestivá. „Neděláme je rádi a všichni se chceme co nejdříve vrátit zpět do běžného života. Ale jen spolu to zvládneme,“ míní.

Přestože většina hospod v centru města měla zaplněné kapacity, mnohdy opticky více než na polovinu, lidé na Staroměstském náměstí byli kolem deváté hodiny večer ukáznění. Svůj podíl na tom nejspíš měly i hlídky policistů a strážníků a jejich auta zaparkovaná poblíž.

Kolem desáté hodiny bary a hospody přijímaly poslední objednávky, stejně jako venkovní stánky. Ještě pár minut před desátou vyhazovač před jedním z klubů pobízel, aby šli lidé dovnitř a dali si ještě poslední drink za výhodnou cenu. V deset hodin večer však začali barmani balit.

Po desáté hodině večer se lidé z centra víceméně jen rozcházeli. Občas bylo možné narazit na znatelně veselejší skupinku a v postranních uličkách pak byli vidět i tací, kteří to s alkoholem přehnali.

Postavy mikulášské trojice chodily po ulicích v převážné většině bez roušek. „Samozřejmě si je nasadíme, až dorazíme k dětem domů. Myslím, že jim to zážitek nepokazí,“ řekl jeden z Mikulášů. Některé skupiny pak zůstaly pod maskami i venku. Na Smíchově tak mohli lidé potkat například anděla s vlčí hlavou nebo čerta s obličejem kozy.

Strážci pořádku kontrolovali podniky po celé republice

Ostravští strážníci v sobotu znovu zopakovali kontrolní akci ve Stodolní ulici, která je oblíbeným zábavním místem krajské metropole. Odhalili jednu provozovnu, která měla otevřeno po 22:00. O páteční noci protiepidemická opatření porušili tři provozovatelé.

„Nebyla to shodná provozovna s předešlou nocí. Ty, která byly v pátek otevřeny, zavřely,“ uvedl mluvčí městské policie Jindřich Machů.

Strážníci v noci v celé Ostravě zkontrolovali 166 provozoven. „Z toho jsme čtyři, včetně provozovny ve Stodolní ulici, oznámili správnímu orgánu, protože byly otevřené po 22:00,“ doplnil mluvčí.

Ve středních Čechách byly v noci na neděli hlášeny menší problémy například v Mladé Boleslavi, kde strážníci vyjížděli ke konfliktu dvou mužů před jedním z barů. „Na místo byla vyslána hlídka, která po příjezdu celou šarvátku mezi muži okamžitě ukončila,“ uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Boleslavští strážníci pokutovali člověka, který popíjel na ulici alkohol, a porušil tak městskou vyhlášku. Středočeští policisté podle mluvčí Michaely Richterové žádné problémy související s narušováním veřejného pořádku řešit nemuseli.

Zdroj: Otevřená data ÚZIS.

Poznámka:z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu ) jsme pro obarvování začali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po půlnoci.

Policie na Vysočině zkontrolovala v sobotu kolem 1 200 restaurací, barů i stánků na adventních trzích. Nikde nezjistila, že by některé podniky porušily vládou předepsanou otevírací dobu. „Provozovatelé i hosté se chovali spořádaně,“ řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Někde jen porušili lidé povinné nošení roušek.

Mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka také upřesnil informace k pátečnímu zásahu v brněnském klubu. „Když policisté na místo dorazili, produkce už nepokračovala a návštěvníci z podniku odcházeli. Policisté na místě řešili zejména roušky a rozestupy, další postup bude stanoven v pondělí,“ sdělil Chaloupka.

Komplikace vznikly při odchodu hostů v šatně klubu. Vedení podniku 7. nebe se na své facebookové stránce svým návštěvníkům omluvilo za selhání jednoho z členů obsluhy, kvůli jehož chybě se prodloužilo vydávání oblečení ze šatny.

V současném třetím stupni pohotovosti mohly restaurace otevřít, musí ale zavřít nejpozději ve 22:00. Hosté mohou obsadit jen polovinu kapacity podniku a u stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé. Při zhoršení situace na čtvrtý stupeň by restaurace mohly fungovat jen přes výdejní okénka.

Dodržet mikulášské tradice umožnil nedávný přechod země do mírnějšího stupně protiepidemického systému. Ministr zdravotnictví Jan Blatný však již dříve připomněl, že musí Mikuláš s doprovodem „dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti.“

