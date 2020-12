Náhrada mezd bude složitá, o daňovém balíčku dál jednám, říká Schillerová

Opatření by podle vicepremiéra Karla Havlíčka mělo motivovat zaměstnance, aby se nevyhýbali testům kvůli obavám ze ztráty příjmů. V sobotním vydání Lidových novin uvedl, že opatření může státní pokladnu vyjít na stovky milionů korun. Peníze by na účty lidí putovaly z programu Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavřených nebo omezených provozů.

Schillerová hodnotí návrh zatím rezervovaně. Podle ní by bylo nutné vytvořit systém dvou nemocenských. Jeden pro nemocné s covidem, druhý pro ostatní nemocné. „Ten systém pak bude hodně komplikovaný a poměrně těžko kontrolovatelný,“ upozornila. Podle ní by bylo nutné ověřovat, zda systém není zneužíván. Riziko vidí i pro vývoj na trhu práce, protože i přes krizi je stále nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.



Ministryně zároveň uvedla, že motivovat lidi pro testování je nutné, vláda se proto podle ní bude v pondělí zabývat i jinými způsoby motivace k testům. Schillerová podporuje například hrazení testů firmám.

Návrh na plnou kompenzaci mezd už dříve podpořila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která má úhrady v gesci. Podle ní by jen bylo nutné upravit zákoník práce. Motivaci zaměstnanců k testům kompenzací mezd podpořili i zástupci opozice.

„Je to krok dobrým směrem, aby se lidé nebáli, že se dostanou kvůli příjmům do těžkých životních situací,“ uvedl v Partii předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Nutnost vytvořit pro lidi systém, který by je přesvědčil k testování zdůraznil i poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Schillerová chce o daních znovu mluvit se Zemanem

Po projednání daňového balíčku Senátem, tedy po 10. prosinci, se Schillerová o prosazených úpravách chystá znovu jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Ten avizoval, že zákon vetuje.

Schillerová projednávala balíček, jehož dopad ještě není zahrnut do návrhu rozpočtu, ve středu v senátním hospodářském výboru, který podpořil sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent po zrušení superhrubé mzdy. Slevu na poplatníka chce zvýšit jen o 3 tisíce korun na 27 840 korun ročně.

Kraje a obce by kvůli zrušení superhrubé mzdy měly podle výboru dostat vyšší podíl na výnosech daní, získaly by tak zhruba 20 miliard korun ročně. Sazby daně nechal výbor beze změn tak, jak to ve Sněmovně prosadily zejména ANO a ODS. Slevu na poplatníky upravil výbor přes nesouhlas Schillerové. Ministryně nicméně ocenila, že senátoři přijali lepší variantu než tu, kterou schválila Sněmovna.

Senát se bude daňovými úpravami zabývat 10. prosince. O den dříve je mají projednat ještě výbory ústavně-právní a pro veřejnou správu. Prezident Zeman v úterý oznámil, že se rozhodl daňový balíček vetovat. Důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Současně prezident kritizuje, že daňové změny nejsou v zákoně ohraničeny dvěma lety, jak se prezident domluvil s premiérem Andrejem Babišem.

Daňové změny jsou oslabení státu v krizi

„Zvolili jsme nalití peněz do ekonomiky, to je odlišný postup než v minulé krizi před deseti lety,“ podotkla Schillerová. Podle ekonomky Ilony Švihlíkové, která také debatovala v pořadu, je nešťastné dělat změny v daních. „Už předtím tu bylo mnoho trvalých daňových změn, velmi často protlačených ve stavu legislativní nouze. Když si to sečtu, vidím oslabení státu v krizi,“ kritizovala.

Podle Švihlíkové je nutné podporovat nízkopříjmové skupiny a nesahat na daně. „Stát potřebujeme na krizi silný, ne aby si zadělával na strukturální dluh. Nešla bych kombinací daní a výdajů, tahala bych to přes výdajovou stránku a programy. Když vidím, že odsekáváte jednu daň za druhou, je to špatně. Stát musí být silný,“ podotkla.

Lidé podle ní dostanou pár stovek víc, ale v rámci dalších let se s tím bude muset něco dělat. „Buď daně, nebo škrtání ve výdajích. Má to dopady na rozdělení, na nerovnost, v rámci strukturálního deficitu,“ řekla. Dodala, že se děsí toho, že vláda vymaže, co udělala v posledních letech dobře. „A jediná cesta, jak budeme konkurovat, bude být levní,“ varovala.



Ministryně kritizovala nedodržování opatření

„Vidíme země, které si vedou podstatně lépe než jiné. Najdeme je ve východní Asii a mají jednu věc společnou. Nikdy, nikdy nedělaly kompromis mezi zdravím a ekonomikou. Vybrali si jedno,“ popsala v pořadu Švihlíková.

Ta cesta pro Česko podle ní nepřichází v úvahu z mnoha důvodů. Pokud má být represe účinná, za porušení musí následovat trest. „Pokud ne, je to pro smích. Ty příklady jsme viděli - přijede policie, zavře se, pak odjede, a jede se dál,“ okomentovala chování některých podniků po čtvrtečním rozvolnění.