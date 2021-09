ANO navrhne kandidáta na Hrad, řekl Babiš. Může to být on, ale i Schillerová

Hnutí ANO nasadí do příští volby prezidenta vlastního kandidáta. Při otevření železniční stanice Praha-Zahradní Město to řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Hnutí ANO určitě postaví do volby na prezidenta nějakého dobrého kandidáta,“ řekl Babiš. Jméno podle něj hnutí ANO nemá. Prezident Miloš Zeman by si jako svého nástupce přál právě Babiše.