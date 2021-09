Babiš zamíří za prezidentem Zemanem do Lán, v předvečer jeho 77. narozenin

Den před 77. narozeninami prezidenta Miloše Zemana zamíří za hlavou státu do Lán premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Pojede za ním po jednání vlády, na němž menšinový kabinet ANO a ČSSD rozhodne o konečné podobě návrhu státního rozpočtu na příští rok. Do Sněmovny ho musí poslat do konce září.