Babiš, Fiala a šest dalších lídrů se utkají v debatě Česko hledá premiéra

Dalšími účastníky předvolební diskuse, která začíná na CNN Prima News ve 20:00, budou předseda SPD Tomio Okamura, lídr ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček, šéf komunistů Vojtěch Filip, dále Róbert Šlachta, lídr Přísahy a Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně Trikolóry, která bude zastupovat uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci.

Jejich předvolební debatu bude přímo v sále sledovat 128 diváků, které mohly nominovat zastoupení strany, hnutí a koalice. Moderovat debatu budou Terezie Tománková a Petr Suchoň.

V pátek v debatě volebních lídrů v Ústeckém kraji se v České televizi střetl Babiš s třetím hlavním adeptem na premiéra Ivanem Bartošem. „Když někdo lže a straší lidi, je to hnus. Lež je berlička neschopných nebo nástroj všehoschopných,“ vytkl Babišovi.

„Chce předat svrchovanost naší země do Evropského parlamentu. Vždyť pan Bartoš horoval za muslimskou Evropu,“ tvrdil na oplátku o předsedovi Pirátů premiér Babiš.



Předvolební model naznačuje většinu 102 křesel pro koalice Spolu a Pirátů se STAN

Podle volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN měly nyní šanci získat společně 102 poslanců a sestavit tak vládu z nynějších pěti opozičních stran, o což usilují.

A to přesto, že v čele těsně podle tohoto volebního modelu zůstává ANO s 24,5 procenty. Koalice Spolu má podle Kantaru šanci získat 23 procent a koalice Pirátů se STAN 20,5 procenta.

Do Sněmovny by se podle tohoto volebního modelu dostalo ještě hnutí SPD s 11,5 procenty a komunisté s 5 procenty. Těsně pod touto hranicí zůstávají ČSSD se 4,5 procenty a Přísaha se 4 procenty.

Při statistické chybě plus mínus jeden procentní bod to ale znamená, že i sociální demokraté a Přísaha mají reálnou šanci na zvolení do Sněmovny, což by změnilo celkové rozložení sil ve Sněmovně a dvě opoziční koalice by v takovém případě neměly společně většinu.