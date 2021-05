Vrbětice a Hamáčkova Moskva: Od výbuchů až po trestní oznámení na novináře

2014 - 2021 Od výbuchů až do současnosti

První výbuch a následný požár zničil sklad číslo 16 s 58 tunami munice 16. října 2014. Na místě tehdy přišli o život dva lidé, jejich ostatky našli 21. listopadu 2014. K druhému výbuchu došlo 3. prosince 2014, kdy byl zničen sklad číslo 12, ve kterém bylo 98 tun materiálu. Oba dva sklady měla pronajaté společnost Imex Group.

Při výbuších bylo zasaženo 1 319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu. Většinu pozemků už mají zpět v užívání jejich majitelé. V budoucnu by měly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky ČR, které na nich plánují hospodařit.

Záchranné práce policie ukončila v areálu až po šesti letech, konkrétně v září 2020.



6. dubna se Hamáček schází se šéfem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou a dozvídá se o pozadí výbuchů ve Vrběticích a možném zapojení ruských agentů. Hamáček to sám řekl v rozhovoru pro DVTV.



Ve středu 7. dubna 2021 se měl o Vrběticích dozvědět i premiér Andrej Babiš.

12. duben - 17. duben Výměna ministrů a oznámení veřejnosti

V pondělí 12. dubna skončil na postu ministra zahraničí Tomáš Petříček. Svůj konec označil za politické rozhodnutí. Na post Petříčka měl usednout ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten však místo odmítl. Úřad tak následně převzal ministr vnitra Hamáček. Ten ví o výbuchu ve Vrběticích již šestý den.

O den později vicepremiér prodělal „mírný kolaps“. „Mám za sebou drobný kolaps, který se obešel bez lékařské asistence,“ uvedl tehdy.

14. dubna přichází Hamáček se dvěma prohlášeními na svém Twitteru. V prvním příspěvku nabídl, aby se Praha stala místem prvního setkání amerického prezidenta Joea Bidena a ruské hlavy státu Vladimíra Putina.

V druhém vyjádření oznámil, že plánuje cestu do Moskvy. „Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou,“ uvedl Hamáček. „Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska,“ dodal.

V ruské metropoli se měl Hamáček setkat s ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem. Alespoň to tvrdil bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko, který zprostředkoval nákup Sputniku V pro Slovensko a měl Hamáčka do Moskvy doprovodit.

Později vyšlo najevo, že si Hamáček domluvil schůzku také se šéfem ruské Dumy Vjačeslavem Volodinem, který je současně blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimira Putina. Upozornil na to Deník N.

15. dubna se Hamáček na ministerstvu schází s pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým. Na schůzce mu sděluje, že v Moskvě nakoupí vakcíny a pomůže tak ČSSD ve volbách.

Večer se pak vicepremiér sešel se šéfy tajných služeb, ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace Markem Šimandlem a ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem, šéfžalobcem Pavlem Zemanem, policejním prezidentem Janem Švejdarem a velvyslancem Pivoňkou, který přiletěl o den dříve z Moskvy.



Ještě tentýž den, v pátek 16. dubna, cestu do Moskvy ministr vnitra ruší. Doporučoval mu to předseda vlády Andrej Babiš. Později Hamáček uvedl, že se s Babišem shodli na tom, že se cesta do Moskvy neuskuteční kvůli tomu, že je nutná jeho účast na jednání vlády, které se konalo 19. dubna.

V pátek také Babiš i Hamáček dostali ucelenou zprávu o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. „V pátek večer jsme byli s vicepremiérem Hamáčkem jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země,“ oznámil v sobotu v 19:45 premiér Andrej Babiš.



Právě v sobotu 17. dubna byla svolána mimořádná tisková konference, na které vystoupili oba muži. Na ní informovali o tom, že se Rusko podílelo na výbuchu ve Vrběticích a Česko v reakci vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.



„S informacemi o ruském zapojení nechtěla Česká republika vyjít ven dřív, než věděla celý objem informací a byla si úplně jistá, že jsou informace pravdivé,“ řekl Hamáček. Podle jeho názoru se jedná o jednoznačný úspěch českých zpravodajských služeb.

Policie v sobotu také vyhlásila kvůli výbuchu ve Vrběticích pátrání po dvou ruských občanech, kteří se prokazovali cestovními doklady na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov.

18. dubna - 25. dubna Let do Moskvy

V neděli 18. dubna Hamáček oznamuje, že jeho cesta do Moskvy měla být pouze zástěrkou, která měla zmást Rusko.

Deníku N vicepremiér řekl, že jeho cesta do Ruska se nikdy neměla uskutečnit. „Věděl jsem dopředu, že cesta do Moskvy se neuskuteční a konat se nebude. Jednalo se koordinovanou akci,“ uvedl pro médium.

Rusko v den ten vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě.

Post ministra zahraniční přebírá po Hamáčkovi ve středu 21. dubna Jakub Kulhánek. Ten se ještě ten samý den sešel s ruským velvyslancem v ČR Alexandrem Zmejevským. Poté řekl, že Rusko dostalo do 12:00 následujícího dne čas, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů, jinak bude dále snížen počet Rusů na ambasádě v Praze.

O den později, 22. dubna, Kulhánek oznámil, že ČR zastropuje počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě.

23. dubna ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se na ruském velvyslanectví v Praze a na české ambasádě v Moskvě sníží počet pracovníků. Na každém zastupitelském úřadě zůstane po sedmi diplomatech, 25 administrativně technických pracovnících a 19 zaměstnancích najatých na místě.

V neděli 25. dubna se k případu poprvé vyjádřil prezident Miloš Zeman. V televizním projevu uvedl, že jsou dvě vyšetřovací verze kauzy a že pokud se potvrdí účast ruských agentů, mělo by za to Rusko zaplatit například neúčastí společnosti Rosatom v tendru na dostavbu Dukovan. Uvedl také, že podle zprávy Bezpečnostní informační služby neexistují důkazy ani svědectví, že by agenti v areálu byli.



4. květen Schůzka v Moskvě

V úterý 4. května přináší Seznam Zprávy článek, podle kterého chtěl Hamáček na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích za dodávky vakcíny proti covid-19 Sputnik V.

Hamáček následně označil kauzu za nejtěžší chvíli svého života. „Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo,“ napsal na svém Twitteru.

Část opozice jej následně vyzvala k demisi. Sněmovna o případu začala v utajeném režimu odpoledne jednat za účasti šéfů tajných služeb či nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Poslanci za zavřenými dveřmi jednali asi hodinu a půl, diskuse podle předsedy poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška přerostla ve vzájemné osočování.

„Styděl jsem se za to, jak to probíhalo, za ten způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 vyšetřují tuto trestnou činnost. Strávili na tom hodiny, týdny, měsíce času, dospěli jsme k nějakému řešení. Místo toho, aby se jim dostalo poděkování, a teď nehovořím o sobě, ale o policii, BIS, příslušném dozorovém státním zástupci, tak jsem byl přítomen nejapnému a nedůstojnému divadlu,“ řekl po jednání novinářům Pavel Zeman.

Ke slovu se ten den nedostal on, stejně jako šéfové českých tajných služeb. Sám Zeman například Hamáčka podpořil. Uvedl, že při schůzce s ním neřešil žádný plánovaný handl v Moskvě.

5. květen Trestní oznámení

Jednání a napětí ve Sněmovně pokračovalo i ve středu 5. května. Šéf ČSSD přešel do protiútoku a oznámil, že podá trestní oznámení na novináře Janka Kroupu a Kristýnu Cirokovou, kteří se zjištěním o údajném zamýšleném obchodu přišli. Zároveň oznámil, že chce od vydavatele Seznamu Iva Lukačoviče vysoudit odškodnění 10 milionů korun.

„Udělám všechno pro to, abych svoji čest a jméno sociální demokracie očistil,“ řekl ministr vnitra.

„Je třeba ukončit tu nesmyslnou kauzu,“ řekl Hamáček při mimořádném vystoupení ve Sněmovně, na němž nebyly povoleny žádné otázky novinářů.

ČSSD také již před schůzí Sněmovny rozdala novinářům leták nazvaný „Barometr důvěryhodnosti novináře Janka Kroupy“, autora článku o Hamáčkových údajných plánech při cestě do Moskvy.



Za Hamáčka se ve středu postavil i premiér Andrej Babiš. Uvedl, že Hamáčkovi věří.



6. květen Svědectví Netolického

Ve čtvrtek 6. května Seznam Zprávy přišly se svědectvím člena ČSSD. Jak se později ukázalo, jednalo se právě o hejtmana Martina Netolického.

„Potvrzuji, že jsme se 15. dubna viděli. V rámci obecné rozpravy jsme se bavili i o tomto, ale hlavním účelem byla moje kandidatura do Poslanecké sněmovny, spolupráce na tématu místního rozvoje a to, že jsem mu řekl, že kandidovat nebudu a vysvětloval jsem mu osobní důvody proč. Takto to bylo, nic víc k tomu dodávat nebudu,“ prohlásil politik ČSSD.

„Odmítám spekulace na téma Vrbětice, to jsem neslyšel, to mi neříkal,“ uvedl pro server iDNES.cz ve čtvrtek pardubický hejtman Netolický.

Článek Seznam Zpráv komentoval na Twitteru i Hamáček. „Co tam máte dál pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval,“ napsal ministr.

I ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun ve čtvrtek potvrdil, že se na schůzce debatovalo o cestě Hamáčka do Moskvy. Nicméně nepotvrdil, že by předmětem byla možná výměna informací o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik, uvedla předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová.

„Pan ředitel Beroun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty pana Hamáčka do Moskvy, ale rozhodně nepotvrdil, že by byla tato cesta do Moskvy předmětem výměnného, směnného obchodu za kauzu Vrbětice,“ řekla Černochová.

Okolnostmi neuskutečněné cesty do Moskvy se podle Blesku z vlastní iniciativy začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu.