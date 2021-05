Přímý účastník schůzky s Hamáčkem nepotvrdil debatu o „handlu“ s Vrběticemi

Předseda komise Vít Rakušan (STAN) poznamenal, že nemá pochybnosti o tom, že Hamáček cestu do Ruska plánoval. Není to podle něj v souladu s tím, co bylo řečeno dříve.

Komise v usnesení mimo jiné žádá Hamáčka, aby veřejnosti a orgánům Sněmovny pravdivě vysvětlil motivy k plánování cesty do Ruska.

Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánoval „výměnu mezinárodního skandálu“ kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Měl o tom podle webu hovořit na schůzce na ministerstvu vnitra 15. dubna, které se zúčastnili český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel VZ Beroun a policejní prezident Jan Švejdar, později také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Okolnostmi Hamáčkovy neuskutečněné cesty do Moskvy se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Hamáček informace serveru popírá a plánuje se bránit soudně i trestním oznámením, server na svých informacích trvá.

„Pan ředitel Beroun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty pana Hamáčka do Moskvy, ale rozhodně nepotvrdil, že by byla tato cesta do Moskvy předmětem výměnného, směnného obchodu za kauzu Vrbětice,“ řekla Černochová.

„Bylo potvrzeno, že schůzka se konala, že pan Hamáček tam řešil nákup Sputniku. Rozhodně tam neřešil, to jsme měli potvrzené, že by tam docházelo k nějakým dohadům o tom, jestli do toho nezapojit tuhle agendu, která se týkala Vrbětic,“ dodala poslankyně.

Podle Rakušana Hamáček cestu do Ruska plánoval. V kontextu toho, že od 7. dubna měl informace od tajných služeb o zapojení agentů ruské GRU do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, je to samo o sobě vážnou skutečností, míní.

Beroun podle něj cestu do Ruska v kontextu doby označil za nesmyslnou. „To panu vicepremiérovi Hamáčkovi zcela jistě na schůzce také řekl. Další věty, které by nějakým způsobem dosvědčovaly nějaký plánovaný handl, nejsme schopni potvrdit, protože takové věty se k našim uším nikdy nedostaly,“ dodal Rakušan.

Komise v usnesení také uvedla, že trvá na tom, že podíl GRU na výbuchu je nezpochybnitelnou a podloženou skutečností. Vyzvala vládu, aby požadovala po Rusku adekvátní náhradu za škody na majetku a ztráty životů dvou občanů. Žádá také vládu, aby předložila návrhy kandidátů na členy orgánu, který by byl druhým stupněm kontroly zpravodajských služeb.