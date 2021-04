Politika loni nejvíce vynesla hnutí ANO, ve ztrátě se topí ČSSD i komunisté

Celkové příjmy hnutí ANO se v roce 2020 vyšplhaly na 163,3 milionu korun. Nejvíce z nich získalo ze státního rozpočtu díky volebním úspěchům v předešlých letech, dohromady celkem 132,6 milionu. Na činnost politického institutu pak stát přispěl hnutí dalšími 13,2 miliony.

Na členských příspěvcích vybralo ANO 3,4 milionu, přes 25,6 milionu pak inkasovalo od dárců. Loňské náklady hnutí vyčíslilo na bezmála 100 milionů. Kampaň do loňských krajských voleb stála 64 milionů, na senátní kampaň vydalo ANO 11,7 milionu. Mzdy zaměstnanců vyšly hnutí na 17,8 milionu.

Na opačném konci tabulky se naopak nachází ČSSD, která za loňský rok vykázala ztrátu 30,8 milionu korun. Částečně na to měl vliv neúspěch v krajských a senátních volbách, sociální demokracie se však nedaří držet vyrovnaný rozpočet dlouhodobě.



Výjimkou byl rok 2019, kdy strana vykázala zisk 98,76 milionu korun po zdanění, což ovlivnil tehdejší úspěch u Nejvyššího soudu ve sporu o dluh s dědici advokáta Zdeňka Altnera, který ČSSD pomohl vyhrát spor o Lidový dům. O rok dříve strana taktéž hospodařila se ztrátou, tehdy ve výši 39,8 milionu korun.

Redakce iDNES.cz oslovila ČSSD i hnutí ANO s dotazy na loňské hospodaření, do vydání článku však nereagovaly.

Výsledky hospodaření stran za rok 2020: Strana/hnutí: Bilance: ANO 63,4 milionu korun Starostové a nezávislí 7,9 milionu korun ODS 5,93 milionu korun TOP 09 1,7 milionu korun KDU-ČSL - 9 milionů korun Piráti - 11,51 milionu korun SPD - 18,2 milionu korun KSČM - 26,7 milionu korun ČSSD - 30,8 milionu korun

Ve ztrátě skončili loni i komunisté a SPD

Jen o čtyři miliony menší ztrátu než sociální demokracie loni vykázala KSČM. „První příčinou je propad ve volebních výsledcích ve volbách do krajských zastupitelstev. Druhou pak také náklady, které na tyto volby strana vynaložila. Jde o téměř shodnou částku, která odpovídá minusové hodnotě v hospodaření za rok 2020,“ uvedl pro iDNES.cz Václav Ort, místopředseda pro ekonomiku a hospodářské záležitosti KSČM.

Komunisté si slibují obrat v letošních sněmovních volbách. Podle prvního místopředsedy strany Petra Šimůnka by v případě úspěchu mohli počítat s vyššími příspěvky státu. Kdyby se tak nestalo, musela by KSČM provést změny.

„Strana v posledních třech letech investovala do budov s cílem zvýšení příjmů z pronájmů a snížení nákladů na provoz nemovitostí ve vlastnictví KSČM. Velká pozornost je rovněž věnována snižování provozních nákladů. V následujícím období se budeme rovněž zabývat i prodejem nepotřebného nemovitého majetku,“ poznamenal Ort.

Hnutí SPD loni vykázalo ztrátu 18,2 milionu korun. Podle jeho předsedy Tomia Okamury s tím však hnutí počítalo. „Máme vyrovnaný rozpočet na čtyřleté volební období, nikoliv na jeden kalendářní rok. Proto jsme některý rok v plusu a některý v minusu. Je to dáno rozsahem volební kampaně, například loni jsme hodně investovali do krajských voleb,“ vysvětlil Okamura.

Do voleb loni nejvíce investovala ODS

Strany ve výročních zprávách také zveřejnily náklady na loňské krajské a senátní volby. Nejvíce do nich investovala ODS, která utratila 78,33 milionu korun. Občanským demokratům to vyneslo čtyři hejtmanská křesla. O necelé tři miliony korun méně do kampaně vydalo hnutí ANO, jemuž po volbách zůstali tři hejtmani.

Přes 50 milionů korun pak do voleb investovala ČSSD. Velké ambice, které strana vkládala zejména do krajských voleb, se však nenaplnily. Ze sociálních demokratů zůstal po volbách hejtmanem pouze Martin Netolický, který však v Pardubickém kraji kandidoval raději pod značkou „3PK – Pro prosperující Pardubický kraj“, která sdružovala ČSSD, hnutí Společně pro kraj a nestraníky.

Senátní volby pak byly pro sociální demokracii úplnou pohromou, z 10 mandátů, které ve volbách obhajovala, strana všechny ztratila. Post neuhájil ani bývalý předseda horní komory Milan Štěch.