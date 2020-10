Volby do Senátu skončily, účast byla nízká. Opozice hraje o vliv i předsedu

Své kandidáty do senátu volí třetina okrsků. V druhém kole má nejvíce zástupců hnutí STAN, ODS a lidovci. Hlavní otázky tak jsou dvě, a to jestli se Starostové a nezávislí nestanou nejsilnějším senátorským klubem, čímž by ODS přišla o předsedu horní komory, a jestli ČSSD bude mít dostatek členů, aby udržela senátorský klub. Jistá má totiž nyní jen tři místa, potřebuje jich alespoň pět.

Účast je v druhém kole senátních voleb jen nízká, v některých okrscích je pouze v jednotkách procent. Naopak o něco větší zájem voličů může být v obcích, kde mají kandidáta na senátora.

O něco vyšší zájem lidí než ve zbytku země hlásí hlavní město, pohybuje se kolem dvaceti procent. Účast je však i tak asi o deset procent nižší než ve stejném čase prvního kola senátních voleb, které se konalo před týdnem.

Na jižní Moravě byla volební účast v sobotu dvě hodiny po otevření volebních místnosti 13,09 procenta. Nejvíce lidí zatím přišlo volit v Brně, a to 17,11 procenta, podobné je to ve Znojmě. Naopak ve Vyškově dorazilo necelých osm procent voličů.

V Moravskoslezském kraji odhadují komise účast kolem deseti procent. Více lidí zatím k urnám dorazilo v Královéhradeckém kraji. Na Moravském Předměstí v Hradci Králové byla účast kolem 18 procent, v Trutnově přibližně 15 a v Rychnově nad Kněžnou zhruba 23 procent.

Ve středních Čechách hlásí největší zájem Kolín, kde odvolilo asi 15 procent lidí. Desetina voličů přišla na Kladensku, na Příbramsku se účast pohybuje kolem osmi procent. V obvodu Lounsko, který částečně zasahuje do Středočeského kraje, je účast mezi čtyřmi až 15 procenty. Například v obci Libčeves odvolilo jen 3,9 procenta lidí.

Dosud nejnižší účast je podle krajského úřadu v obvodech Plzeň-město a Tachov. V Plzni se pohybuje mezi devíti až 11 procenty, v Tachově dokonce pouze mezi pěti a šesti procenty. Podle Jana Nového z krajského úřadu byla před dvěma lety v tuto hodinu účast v kraji zhruba 15 procent.

V obvodu Česká Lípa zatím odevzdalo svůj hlas asi deset procent lidí. „Vybočují jen obce, kde mají kandidáta na senátora,“ sdělil Zdeněk Valášek z libereckého krajského úřadu. V Kravařích, odkud kandiduje starosta Vít Vomáčka (ODS), podle něj odvolilo už asi 30 procent voličů. V Okrouhlé, odkud je senátor Jiří Vosecký (Starostové pro Liberecký kraj), jich přišla už v pátek minimálně pětina.

V Uherském Hradišti přišlo asi 22 procent voličů, v Přerově kolem 15 procent, ve Žďáru nad Sázavou má odvoleno zhruba pětina lidí, v Pelhřimově je účast mezi 12 a 14 procenty, ale například v Humpolci přišlo do jedné volební místnosti zatím jen 31 lidí, což představuje volební účast 5,5 procenta. V Chebu se účast pohybuje kolem deseti procent.

V Jihočeském kraji je účast od čtyř ke 13 procentům. V Hracholuskách na Prachaticku byla necelých deset procent, v písecké mateřské škole na třídě Přátelství asi 4,5 procenta, v písecké ZŠ Tomáše Šobra k 10:00 zhruba devět procent. V okrsku ve strakonické školce Lidická přišlo zatím 13 procent voličů.

Zatím nejnižší účast ve druhém kole senátních voleb byla v roce 2016, kdy přišlo hlasovat 15,38 procenta voličů. Před dvěma lety to bylo 16,49 procenta a před šesti lety v obvodech, kde se hlasuje i letos, účast v druhém kole dosáhla 16,69 procenta.

Senátora už zvolili na Děčínsku

Jasno už mají na Děčínsku, kde před týdnem v prvním kole mandát obhájil Zbyněk Linhart (za STAN). Také celkově vyhrály první volební kolo hnutí STAN a SLK, která k Linhartovi mohou přidat dalších deset senátorů a počet členů klubu zvýšit minimálně na 26 členů. Stejnou šanci má také ODS, která stejně jako Starostové obhajuje tři křesla. Starostové by své řady mohli doplnit o tři finalisty TOP 09.

KDU-ČSL má možnost získat sedm senátorů, šest mandátů z 15 obhajuje. Hnutí ANO má finalisty v osmi obvodech a obhajuje dva mandáty ze sedmi.

Podobně je na tom Klub pro liberální demokracii – Senátor 21, který obhajuje dva mandáty z šesti a má stejný počet finalistů. Přidat by se k němu mohli v případě úspěchu i dva finalisté, které navrhli Piráti. ČSSD obhajovala deset křesel ze 13, ve finále má pouze tři nominované.

Mezi letošními finalisty jsou i tři poslanci, za které by v případě zvolení mezi senátory do Sněmovny nastoupili náhradníci. V případě Miroslavy Němcové (ODS) by to měl být jihlavský radní Jaroslav Vymazal vzhledem k tomu, že Jan Tecl se náhradnictví vzdal už po svém zvolením senátorem před dvěma lety.

Za Petra Bendla (ODS) by se podle pořadí náhradníků z kandidátky zřejmě vrátil na rok do Sněmovny po 16 letech někdejší europoslanec Hynek Fajmon. Místo Jiřího Maška (ANO) by místo ve Sněmovně obsadil živnostník Petr Koleta.