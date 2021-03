Poslancům má za nepřístojné chování hrozit i exekuce, navrhuje Vondráček

Za nepřístojné chování v Parlamentu by mohla poslancům hrozit pokuta až do výše součtu jednoho platu a paušálních náhrad. Přestupek navrhla vložit do sněmovního jednacího řádu skupina poslanců v čele s Radkem Vondráčkem. Jedná se patrně o reakci na chování dvojice nezařazených poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka, kteří v dolní komoře odmítají nosit respirátor nebo roušku.