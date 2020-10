Hospitalizovaných rychle přibývá. Nová covidária se zaplní během pár dní

Zatímco před dvěma týdny bylo v nemocnicích 3 120 pacientů s covidem-19, poslední zveřejněná data jsou již dvojnásobná. Celkem bylo hospitalizovaných 7 281 nakažených koronavirem, z toho přes tisíc pacientů je v těžkém stavu, a tedy napojeno na umělou plicní ventilaci nebo mimotělní oběh.

Denní počty nakažených přitom za tu dobu vzrostly z asi 10 tisíc na 15 tisíc nově potvrzených případů. Hospitalizace se ale projevují se zpožděním, většina lidí s rizikem komplikací totiž dorazí do nemocnice deset dnů od diagnózy, dalších asi pět až deset dní trvá, než se rozvine těžký stav.

„Pak tedy máme asi další týden, dva, dva a půl, než se počet diagnostikovaných projeví v počtu hospitalizovaných. Počet se tak promítá s určitým zpožděním,“ popsal dříve šéf ÚZIS Ladislav Dušek.

Lze tedy předpokládat, že počty hospitalizovaných dále porostou. Podle čtvrtečních dat ÚZIS přitom zbývá jen asi 27 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče (JIP) po celé republice. A to včetně těch, které zatím nesou vyhrazeny pro covidové pacienty.

Počet hospitalizovaných s covidem-19 Datum Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných v těžkém stavu 29. 10. 7 281 1 068 28.10. 6 604 1 031 27.10. 6 624 962 26.10. 6 191 893 25.10. 5 613 828 24.10. 5 345 800 23.10. 5 314 772 22.10. 5 044 751 21.10. 4 777 735 20.10. 4 417 657

Jen tři lůžka na JIP

Podle dat ÚZIS je na tom nejhůře Karlovarský kraj. Nemá sice nejvyšší počet pacientů, kapacitně je ale nejvíc vyčerpaný. Covidových lůžek na jednotkách intenzivní péče tam zbývají nyní jen tři, k tomu pak mají k dispozici dalších osm necovidových.



Mluvčí nemocnic, které zřizuje Karlovarský kraj, tedy Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Cheb, Vladislav Podracký uvedl, že ke čtvrtečním deseti hodinám měli v prvním jmenovaném zařízení pětapadesát pacientů v covidem, z toho třináct na jednotce intenzivní péče a zbylých dvaačtyřicet na běžných lůžkách. V Chebu jich pak měli šest na JIP a dohromady sedmnáct v celé nemocnici.

Jak ale vysvětlil Podracký, situace v kraji je specifická. „V Ostrovské nemocnici je třicet lůžek chronické intenzivní péče. Tam jsou lidi z celé České republiky, kteří dlouhodobě potřebují intenzivní péči,“ popsal. Je to třicet lůžek, které nelze vyčlenit pro pacienty s koronavirem.

„Počty volných lůžek jsou proto nízká, ačkoliv nemáme více pacientů s covidem než jiné kraje,“ dodal Podracký.



Na druhé straně upozornil, že jakmile to jde, posílá nemocnice pacienty do jiných zařízení. „Snažíme se, aby u nás zůstávali jen lidé ve středně těžkém a těžkém stavu. Ty pacienty, kteří již nevyžadují intenzivní péči, stěhujeme jinam. Proto počty hospitalizovaných u nás nejsou nijak závratné,“ uvedl.

Počet osob s covid-19 dle krajů

Volání o pomoc do jiných krajů

Dalším silně postiženým regionem je Zlínský kraj. Na JIP tam měli ve čtvrtek celkem deset covidových a třicet necovidových lůžek. Dohromady v kraji mají na jednotkách intenzivní péče 77 pacientů s covidem, z toho 53 na umělé plicní ventilaci.

Číslo přitom rychle stoupá. Ještě před dvěma týdny bylo v kraji hospitalizováno 221 nakažených. Teď je číslo více než dvojnásobné, celkem jich je 453. Téměř dvakrát vyšší je i počet pacientů na umělé plicní ventilaci, v polovině října jich bylo 27.

Kde je nejvíce pacientů Nejvíce hospitalizovaných lidí s koronavirem je nyní v Jihomoravském kraji. V tamních nemocnicích leží 954 nakažených, z toho 121 je na JIP a 73 na umělé plicní ventilaci. Následuje Praha se 791 hospitalizovanými a 75 pacienty ve vážném stavu. Na třetím místě pak je Moravskoslezský kraj. Hospitalizovaných je 723 nakažených, 116 z nich je na JIP.

Nemocnice v kraji tak jsou pod silným tlakem. Například Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má v tuto chvíli osm lůžkových stanic pro covid pozitivní pacienty a otevírá devátou. To však již pravděpodobně bude poslední, další již personál nezvládne zajistit. Pokud tak počty pacientů v okrese dál porostou, bude se již nemocnice muset obrátit o pomoc na sesterská zařízení v kraji. „I ty ale s kapacitami lůžek a personálu vycházejí jen tak tak. Další šancí je pak přesměrování pacientů do nemocnic v sousedních krajích,“ uvedli tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Krajské nemocnice již proto jednají s řediteli nemocnic v sousedním Moravskoslezském a Olomouckém kraji a řeší, co dál. Dvanáct pacientů již dokonce do fakultních nemocnic v okolních regionech v posledních dvou dnech přeložily. „A v tomto trendu se snažíme pokračovat. Pokud bychom se zcela zaplnili, musíme hledat další vnitřní rezervy a změnit systém poskytování zdravotní péče. To může být situace, kterou budeme řešit zřejmě v příštím týdnu,“ popsal předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

„Každý týden otevíráme minimálně dvě covidové stanice, třetina nových lůžek se ale zaplní za několik hodin od otevření a celá kapacita pak během několika dnů,“ dodal.

Aktivní případy pacientů s covid-19 1300 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 24432 1844,9 Případů 30. 10. 373 Potvrzené případy 43685 3298,8 Vyléčených 18923 1428,9 Mrtvých 330 24,9 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2537 2552,0 Případů 30. 10. 152 Potvrzené případy 3954 3977,3 Vyléčených 1389 1397,2 Mrtvých 28 28,2 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1593 1675,8 Případů 30. 10. 18 Potvrzené případy 2631 2767,8 Vyléčených 1026 1079,3 Mrtvých 12 12,6 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2417 1451,8 Případů 30. 10. 67 Potvrzené případy 4301 2583,4 Vyléčených 1867 1121,4 Mrtvých 17 10,2 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1461 1423,7 Případů 30. 10. 35 Potvrzené případy 3123 3043,2 Vyléčených 1627 1585,4 Mrtvých 35 34,1 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1049 1383,4 Případů 30. 10. 40 Potvrzené případy 1681 2216,9 Vyléčených 613 808,4 Mrtvých 19 25,1 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1713 1567,2 Případů 30. 10. 33 Potvrzené případy 2850 2607,5 Vyléčených 1119 1023,8 Mrtvých 18 16,5 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2348 1801,1 Případů 30. 10. 134 Potvrzené případy 3635 2788,3 Vyléčených 1257 964,2 Mrtvých 30 23,0 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1613 1598,8 Případů 30. 10. 58 Potvrzené případy 2806 2781,4 Vyléčených 1161 1150,8 Mrtvých 32 31,7 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3056 1650,3 Případů 30. 10. 56 Potvrzené případy 5137 2774,1 Vyléčených 2055 1109,7 Mrtvých 26 14,0 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2793 1870,3 Případů 30. 10. 60 Potvrzené případy 4500 3013,3 Vyléčených 1686 1129,0 Mrtvých 21 14,1 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2614 2271,0 Případů 30. 10. 66 Potvrzené případy 4179 3630,6 Vyléčených 1548 1344,9 Mrtvých 17 14,8 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1125 2024,8 Případů 30. 10. 15 Potvrzené případy 1567 2820,3 Vyléčených 432 777,5 Mrtvých 10 18,0 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3826 1953,0 Případů 30. 10. 53 Potvrzené případy 5726 2922,9 Vyléčených 1861 950,0 Mrtvých 39 19,9 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 693 1125,8 Případů 30. 10. 13 Potvrzené případy 1124 1826,0 Vyléčených 421 683,9 Mrtvých 10 16,2 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1685 1857,9 Případů 30. 10. 132 Potvrzené případy 2166 2388,3 Vyléčených 457 503,9 Mrtvých 24 26,5 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1337 1867,7 Případů 30. 10. 92 Potvrzené případy 2000 2793,8 Vyléčených 651 909,4 Mrtvých 12 16,8 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 872 1710,5 Případů 30. 10. 72 Potvrzené případy 1240 2432,4 Vyléčených 352 690,5 Mrtvých 16 31,4 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1260 1780,4 Případů 30. 10. 67 Potvrzené případy 1820 2571,6 Vyléčených 548 774,3 Mrtvých 12 17,0 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2005 1954,3 Případů 30. 10. 48 Potvrzené případy 3113 3034,3 Vyléčených 1081 1053,7 Mrtvých 27 26,3 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1159 1867,5 Případů 30. 10. 52 Potvrzené případy 1809 2914,8 Vyléčených 637 1026,4 Mrtvých 13 20,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1624 1879,5 Případů 30. 10. 36 Potvrzené případy 2317 2681,6 Vyléčených 683 790,5 Mrtvých 10 11,6 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4394 2261,7 Případů 30. 10. 81 Potvrzené případy 6823 3511,9 Vyléčených 2397 1233,8 Mrtvých 32 16,5 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1487 2342,2 Případů 30. 10. 33 Potvrzené případy 2156 3395,9 Vyléčených 643 1012,8 Mrtvých 26 41,0 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1920 2400,6 Případů 30. 10. 33 Potvrzené případy 2856 3570,9 Vyléčených 921 1151,6 Mrtvých 15 18,8 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 724 1467,1 Případů 30. 10. 58 Potvrzené případy 1262 2557,3 Vyléčených 535 1084,1 Mrtvých 3 6,1 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 858 1579,1 Případů 30. 10. 24 Potvrzené případy 1064 1958,2 Vyléčených 194 357,0 Mrtvých 12 22,1 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 688 750,8 Případů 30. 10. 25 Potvrzené případy 1784 1946,9 Vyléčených 1019 1112,0 Mrtvých 77 84,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1460 1271,6 Případů 30. 10. 32 Potvrzené případy 2305 2007,5 Vyléčených 816 710,7 Mrtvých 29 25,3 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1317 1493,0 Případů 30. 10. 46 Potvrzené případy 1825 2068,9 Vyléčených 473 536,2 Mrtvých 35 39,7 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1658 1279,9 Případů 30. 10. 81 Potvrzené případy 2488 1920,6 Vyléčených 801 618,3 Mrtvých 29 22,4 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2552 2042,5 Případů 30. 10. 92 Potvrzené případy 3323 2659,5 Vyléčených 739 591,5 Mrtvých 32 25,6 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2220 1855,1 Případů 30. 10. 26 Potvrzené případy 3617 3022,5 Vyléčených 1361 1137,3 Mrtvých 36 30,1 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1525 1759,1 Případů 30. 10. 53 Potvrzené případy 1982 2286,3 Vyléčených 435 501,8 Mrtvých 22 25,4 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1674 1498,5 Případů 30. 10. 113 Potvrzené případy 2180 1951,5 Vyléčených 494 442,2 Mrtvých 12 10,7 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1520 1177,6 Případů 30. 10. 96 Potvrzené případy 2298 1780,4 Vyléčených 761 589,6 Mrtvých 17 13,2 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1968 1649,1 Případů 30. 10. 90 Potvrzené případy 3088 2587,6 Vyléčených 1099 920,9 Mrtvých 21 17,6 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1517 1468,5 Případů 30. 10. 81 Potvrzené případy 1980 1916,7 Vyléčených 459 444,3 Mrtvých 4 3,9 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1608 1773,5 Případů 30. 10. 43 Potvrzené případy 2456 2708,8 Vyléčených 827 912,1 Mrtvých 21 23,2 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3366 1916,6 Případů 30. 10. 67 Potvrzené případy 5947 3386,2 Vyléčených 2560 1457,6 Mrtvých 21 12,0 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1561 2106,7 Případů 30. 10. 75 Potvrzené případy 2210 2982,6 Vyléčených 641 865,1 Mrtvých 8 10,8 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3757 2286,9 Případů 30. 10. 64 Potvrzené případy 5038 3066,7 Vyléčených 1253 762,7 Mrtvých 28 17,0 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1246 1556,6 Případů 30. 10. 14 Potvrzené případy 1687 2107,6 Vyléčených 424 529,7 Mrtvých 17 21,2 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2722 2475,5 Případů 30. 10. 105 Potvrzené případy 4157 3780,5 Vyléčených 1402 1275,0 Mrtvých 33 30,0 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1542 1942,5 Případů 30. 10. 72 Potvrzené případy 2019 2543,4 Vyléčených 472 594,6 Mrtvých 5 6,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2529 2143,6 Případů 30. 10. 71 Potvrzené případy 3326 2819,2 Vyléčených 784 664,5 Mrtvých 13 11,0 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2042 1952,0 Případů 30. 10. 115 Potvrzené případy 2990 2858,2 Vyléčených 923 882,3 Mrtvých 25 23,9 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2753 1569,2 Případů 30. 10. 129 Potvrzené případy 4384 2498,8 Vyléčených 1601 912,6 Mrtvých 30 17,1 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1858 1780,8 Případů 30. 10. 63 Potvrzené případy 2851 2732,6 Vyléčených 971 930,7 Mrtvých 22 21,1 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2365 1710,4 Případů 30. 10. 77 Potvrzené případy 3544 2563,0 Vyléčených 1159 838,2 Mrtvých 20 14,5 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1354 1426,5 Případů 30. 10. 22 Potvrzené případy 2332 2456,9 Vyléčených 957 1008,3 Mrtvých 21 22,1 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1816 1598,2 Případů 30. 10. 79 Potvrzené případy 3006 2645,5 Vyléčených 1167 1027,0 Mrtvých 23 20,2 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1342 1856,1 Případů 30. 10. 57 Potvrzené případy 2273 3143,8 Vyléčených 907 1254,5 Mrtvých 24 33,2 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1793 1618,1 Případů 30. 10. 103 Potvrzené případy 2968 2678,5 Vyléčených 1133 1022,5 Mrtvých 42 37,9 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2693 2279,2 Případů 30. 10. 90 Potvrzené případy 3829 3240,6 Vyléčených 1112 941,1 Mrtvých 24 20,3 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1647 1509,1 Případů 30. 10. 83 Potvrzené případy 2679 2454,7 Vyléčených 1003 919,0 Mrtvých 29 26,6 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 6301 1652,3 Případů 30. 10. 167 Potvrzené případy 10588 2776,5 Vyléčených 4211 1104,2 Mrtvých 76 19,9 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3438 1530,4 Případů 30. 10. 151 Potvrzené případy 5428 2416,3 Vyléčených 1952 868,9 Mrtvých 38 16,9 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1267 1089,5 Případů 30. 10. 52 Potvrzené případy 1958 1683,7 Vyléčených 670 576,1 Mrtvých 21 18,1 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3220 2091,7 Případů 30. 10. 82 Potvrzené případy 5181 3365,5 Vyléčených 1913 1242,7 Mrtvých 48 31,2 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1424 1543,1 Případů 30. 10. 67 Potvrzené případy 2028 2197,7 Vyléčených 591 640,4 Mrtvých 13 14,1 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1442 1261,0 Případů 30. 10. 123 Potvrzené případy 2167 1895,0 Vyléčených 697 609,5 Mrtvých 28 24,5 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 610 1606,6 Případů 30. 10. 2 Potvrzené případy 895 2357,2 Vyléčených 275 724,3 Mrtvých 10 26,3 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4163 1767,9 Případů 30. 10. 54 Potvrzené případy 7613 3233,1 Vyléčených 3385 1437,5 Mrtvých 65 27,6 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2693 2478,7 Případů 30. 10. 70 Potvrzené případy 3734 3436,8 Vyléčených 1031 949,0 Mrtvých 10 9,2 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2899 2238,4 Případů 30. 10. 78 Potvrzené případy 4002 3090,1 Vyléčených 1082 835,4 Mrtvých 21 16,2 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1930 1602,8 Případů 30. 10. 46 Potvrzené případy 3030 2516,3 Vyléčených 1075 892,7 Mrtvých 25 20,8 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2409 2286,8 Případů 30. 10. 119 Potvrzené případy 3638 3453,5 Vyléčených 1213 1151,5 Mrtvých 16 15,2 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3552 2497,4 Případů 30. 10. 175 Potvrzené případy 6294 4425,4 Vyléčených 2682 1885,7 Mrtvých 60 42,2 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3308 2307,9 Případů 30. 10. 98 Potvrzené případy 4216 2941,4 Vyléčených 887 618,8 Mrtvých 21 14,7 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 5203 2714,8 Případů 30. 10. 208 Potvrzené případy 7394 3858,0 Vyléčených 2150 1121,8 Mrtvých 41 21,4 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1077 1175,8 Případů 30. 10. 32 Potvrzené případy 1653 1804,6 Vyléčených 558 609,2 Mrtvých 18 19,7 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3561 1658,9 Případů 30. 10. 132 Potvrzené případy 6214 2894,8 Vyléčených 2607 1214,5 Mrtvých 46 21,4 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2784 1130,2 Případů 30. 10. 60 Potvrzené případy 6398 2597,4 Vyléčených 3581 1453,8 Mrtvých 33 13,4 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2395 1580,1 Případů 30. 10. 62 Potvrzené případy 3504 2311,7 Vyléčených 1086 716,5 Mrtvých 23 15,2 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 3537 2007,0 Případů 30. 10. 57 Potvrzené případy 5285 2998,8 Vyléčených 1710 970,3 Mrtvých 38 21,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 4711 1471,5 Případů 30. 10. 91 Potvrzené případy 8121 2536,7 Vyléčených 3318 1036,4 Mrtvých 92 28,7

Zdroj: Otevřená data ÚZIS.

Poznámka:z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu ) jsme pro obarvování začali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po půlnoci.

Pětina volných lůžek v Praze

Ani ostatní kraje na tom ale nejsou nejlépe. Například v hlavním městě je nyní volná jen pětina lůžek na JIP včetně těch necovidových. Podobně je na tom i Pardubický, Královéhradecký, Plzeňský nebo Olomoucký kraj. Celkem je tak v republice nyní volných 27,5 procenta lůžek na jednotkách intenzivní péče.

30. října 2020

Vedoucí Klinické skupiny COVID při ministerstvu zdravotnictví Vladimír Černý ale v pátek prohlásil, že nyní vyčerpání systému nehrozí. Na hranici kapacity jsou ale právě některé kraje. „Máme alespoň dva až tři týdny, kdy můžeme sledovat, jak se bude počet vyvíjet,“ řekl Černý.



Problémem v silně postižených zemích byl na jaře i počet ventilátorů. Těch má zatím Česká republika volnou téměř polovinu. Situace se však liší region od regionu. Zatímco ve Zlínském kraji jich zbývá jen šestnáct a v Karlovarském osm, v Moravskoslezském kraji jich je 176.

Ve čtvrtek přibylo v Česku 13 051 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba stejně jako ve středu, ovšem proti minulému čtvrtku jde o nárůst přibližně o 1 100 případů. Nemocí covid-19 v současnosti v ČR trpí 178 578 lidí. Většina z nich má mírný průběh.