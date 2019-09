Homeopatie není zdravotní služba, úřady nemohou bránit jejímu nabízení

Rozhodnutí soudu neznamená, že by homeopatie, tedy léčebná metoda využívající vysoce ředěné látky, měla být vymýcena. Jen na ni nedopadá zákon o zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví nemůže podle aktuálně publikovaného rozhodnutí NSS bránit nabízení homeopatie.

„Je právem občanů, jako svobodných jedinců, pokusit se řešit své zdravotní obtíže i metodami, které podle aktuálních vědeckých poznatků žádné účinky nemají, pokud nejsou uváděni v omyl o tom, že by se jednalo o zdravotní službu podle zákona o zdravotních službách. Stát jim nemá bránit v hledání jejich štěstí, ačkoliv se může domnívat, že se jedná o cestu neefektivní,“ vysvětlil soudce zpravodaj Petr Mikeš.

I když homeopatie není zdravotní službou, poskytovatelé mohou být v případě pochybení postihováni podle jiných právních předpisů. „Pokud by poskytovatel služby alternativní medicíny klamal spotřebitele o skutečné povaze poskytovaných služeb, přicházelo by v úvahu zejména jeho postižení za nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele,“ uvedl Mikeš.

Homeopat či jiný léčitel podle Mikeše také spotřebiteli odpovídá občanskoprávně za způsobenou újmu a v krajním případě vůči němu může být vyvozena i trestní odpovědnost, zejména za spáchání trestného činu ublížení na zdraví.

K zákazu homeopatie nedošlo

Justice konkrétně řešila pokutu 50 000 korun, kterou uložil Krajský úřad Zlínského kraje ženě poskytující homeopatické poradenství. Pokutu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Oba úřady vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění vydaného krajským úřadem. Krajský soud v Brně rozhodnutí zrušil, ministerstvo podalo kasační stížnost k NSS.

Kvůli rozporu s jedním ze starších rozhodnutí problém dospěl až k rozšířenému senátu. Dospěl k závěru, že homeopatie není zdravotní službou. Zákon je založený na tom, že služby musí být poskytovány podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, což u homeopatie není možné.

Pokud by rozšířený senát přisvědčil názoru ministerstva zdravotnictví, pak by to prý fakticky vedlo k zákazu poskytování homeopatie v ČR. Nemohla by být poskytována ani zdravotnickými pracovníky jako zdravotní služba, neboť by jí nešlo provádět v souladu s poznatky vědy, ani by nemohla být poskytována jinými lidmi, protože by nedisponovali oprávněním.