Prezident přišel za hokejisty do šatny, ve čtvrtek je přivítá na Hradě

„Prezident Pavel přijme vítězný hokejový tým ve čtvrtek na Pražském hradě,“ oznámila prezidentova kancelář bez dalších podrobností.

Už v neděli před půlnocí, několik desítek minut po slavnostním dekorování nových světových šampionů přišel prezident Petr Pavel navštívit hokejisty do jejich kabiny.

„Za prvé velká gratulace a velkej dík,“ pozdravil prezident mistry světa.

„Když jsem byl na prvním zápase s Finskem, asi málokdo tušil, že by to mohlo takhle dopadnout. A já jsem si celou dobu sobecky přál, když už jsme na domácí půdě, a já u toho můžu být, aby to tam padlo. A je to jenom vaše zásluha, opravdu krásná,“ řekl prezident hokejistům.

„Tahle země takový vítězství potřebovala jako sůl...chybělo nám nové Nagano a vy jste ho dnes přinesli. Protože tahle země bohužel se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří v nějakém profilovém sportu. A to je třeba hokej. A i kdyby to mělo být jenom na chvilku a aspoň chvíli jsme hrdí, že jsme Češi, tak to za to stálo. A je to vaší zásluhou. A velkej dík za to,“ dodal prezident po finálové výhře nad Švýcarskem 2:0.

Poděkovat hokejistům se chystá také premiér Petr Fiala. „Udělám ještě nějaké oficiální poděkování našemu týmu, který nám všem udělal obrovskou radost. Atmosféra byla fantastická nejen na finále, ale celé mistrovství světa bylo nádherné,“ řekl po finálovém zápase České televizi.

Český tým získal zlato po 14 letech, na domácí půdě triumfoval poprvé od šampionátu v Praze v roce 1985.