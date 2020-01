Havlíček nastupuje do čela dopravy místo Kremlíka, jehož Babiš odvolal

Havlíčka uvádí Babiš do úřadu v osm hodin ráno po návratu z Izraele. „Není to dočasné řešení,“ řekl šéf ANO, když začátkem týdne oznámil, že Kremlík musí z vlády pryč a prezident Miloš Zeman mu promptně vyhověl.

Babiš také hned přišel s tím, že by se ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu měla sloučit, ale proti tomu se postavili jak koaliční sociální demokraté, tak komunisté, kteří vládu tolerují.

„Pan premiér nominoval pana vicepremiéra Havlíčka do čela ministerstva dopravy. To my respektujeme, protože to je právo našeho koaličního partnera rozhodnout se, kdo bude ministrem v rámci toho, jak je podepsaná koaliční smlouva. Co nejsme ochotni podpořit, je slučování ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu, protože máme za to, že to není možné zvládnout,“ řekl iDNES.cz šéf ČSSD Jan Hamáček.



Havlíček hned poté, co Babiš oznámil, kdo má vést dopravu, iDNES.cz řekl, že se zakázkou za 401 milionů, kterou Kremlík hájil, skoncuje. „Musím ji zrušit, samozřejmě v rámci zákonných možností.“

Společnost Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému k elektronickým dálničním známkám, je ochotna ukončit smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury a ve čtvrtek Havlíček znovu potvrdil, že zakázka se zruší.