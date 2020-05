Zaplať, nebo zmiz. Gynekologové vybírají poplatky, na které nárok nemají

Nyní většina gynekologů ordinuje v omezeném režimu a pravidelné gynekologické prohlídky se odkládají. Nedá se ale předpokládat, že by výsledky průzkumu redakce iDNES.cz z doby předkoronavirové, již neplatily.

„V Praze se platí všude. Prostě to tak je,“ sděluje sestra z gynekologické ordinace v pražských Vršovicích. Takzvaný registrační poplatek pro nové pacientky činí podle ní 500 korun a při každé další návštěvě se platí jednorázový poplatek za vyšetřovací pomůcky.

To na pražském Proseku už chtějí od pacientů 640 korun za novou registraci a za vyšetřovací pomůcky 150 korun při každé návštěvě. „Je to nad rámec zdravotní pojišťovny. Poplatek je povinný, pokud nechcete platit, zkuste to někde jinde,“ říká do telefonu sestra.

Redakce iDNES.cz zkoumala v Praze i v dalších městech přes třicet gynekologických ordinací, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Zaměřila se na platby, které lékaři vyžadují od pacientek buď při registraci nebo každoročně.



„Hned při vstupu inkasoval 600 korun na chod ordinace,“ píše na webu Známý lékař pacientka o brněnském gynekologovi. „Vybíráme počáteční poplatek 500 korun, potom si budete platit už jen za vyšetřovací pomůcky,“ uvedla sestra z gynekologie v Plzni.

Vyžaduje váš gynekolog povinnou platbu při registraci? Ano 329 Ne 234

„V gynekologické péči je z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá pravidelná péče, jako jsou preventivní prohlídky i péče o těhotné ženy. Pokud by lékař vybíral peníze za pojišťovnou hrazené částky, porušoval by tím smlouvu o poskytování zdravotní péče,“ říká například mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Poplatek je naše pravidlo

Praxe je však jiná. „Máme tady takový počáteční poplatek, nebo co to je. Je to tisíc korun,“ říká sestra z další ordinace v poliklinice na severním okraji Prahy. Na dotaz, jestli nemají smlouvu s pojišťovnou, sestra odpovídá, že sice mají, ale že je „poplatek takové jejich pravidlo“. Registrační poplatek je podle ní za mailové oznamování výsledků a za elektronické recepty.

„V žádném případě nesmí být poplatkem podmiňována registrace nebo provedení vyšetření. Tyto poplatky je možné vyžadovat jen v případě, že se jedná o věc navíc,“ říká Michal Sojka z České lékařské komory.

Podle ministerstva zdravotnictví jedná takový gynekolog v rozporu s právními předpisy. „Pokud poskytovatel vyžaduje za péči, kterou plně hradí pojišťovna, platbu v hotovosti, jedná v rozporu se zákonem,“ vysvětlil mluvčí resortu David Šíma.

Zpoplatněny tak mohou být nadstandardní služby. Třeba přednostní objednání nebo ošetření mimo ordinační hodiny. Z průzkumu iDNES.cz nicméně zároveň vyplynulo, že pokud pacientka není ochotna na poplatky za takzvané služby navíc přistoupit, dostane také odpověď, že ji nemohou vzít.

A objevují se i další zdůvodnění. „Platí se u nás 500 korun ročně. Poplatek je povinný,“ sděluje sestra z ordinace na pražském Smíchově. Na otázku, zda nemají smlouvy s pojišťovnou, odpoví, že „nejsou státní ordinace, ale soukromá“. Nicméně podle Sojky z lékařské komory je v tomto případě úplně jedno, jestli je lékař státní nebo soukromý. Pokud má smlouvu s pojišťovnou, nesmí registraci podmiňovat poplatkem.

Lékaři se brání, podle nich šlo o „nedorozumění“

Ordinacím, které pacientku, představovanou redaktorkou iDNES.cz, odmítly přijmout do péče bez zaplacení nadstandardního či registračního poplatku, zaslala redakce doplňující dotazy. Lékaři pak v odpovědích uváděli něco zcela jiného, než co oznamovaly sestry při pokusu o objednání.

„Nikdy jsme v naší ambulanci neodmítli přijmout klientku, která si tyto služby nepřeje,“ sdělila jedna z lékařek s tím, že poplatek je spojen s nadstandardními službami, které jsou však dobrovolné.

„Domnívám se, že jde o nedorozumění. Sestřička jistě informovala ve smyslu nadstandardní péče,“ udává další gynekolog, jehož sestra po telefonu řekla, že je „poplatek tisíc korun jejich pravidlem“, a pokud se to někomu nelíbí, může se objednat jinam.

Ženy neznají svá práva

Ženy však o tom, že platit nemusí, často nevědí. „Vůbec jsem nevěděla, že nic takového platit nemusím. Doktorka si o to říká jako o samozřejmost. Myslím, že kdybych to nezaplatila, tak bych k ní už chodit nemohla,“ svěřuje se jedna klientka.

„Vím, že poplatky nejsou úplně korektní. Ale zoufale jsem v Praze někoho sháněla a nakonec jsem se rozhodla, že poplatky platit budu. Najít gynekologa v Praze je sci-fi,“ odpovídá další, která platí každoroční poplatek ve výši 2 500 korun.

Svaz pacientů o poplatcích ví a je to podle něj dlouhodobý problém, který se netýká jen gynekologů, ale například i stomatologů. „V minulosti se na nás obracely ženy se stížnostmi. Lékařů je nedostatek a pacientky se často bojí postupovat proti svému lékaři. Takže u dotazů to končí,“ potvrzuje Jan Čeněk ze Svazu pacientů ČR.



Některým pacientkám poplatky nevadí. „Pan doktor má špičkově vybavenou ordinaci, vždycky na mě má čas a jeho přístup je profesionální. Platím dva tisíce ročně, ale beru to jako investici do svého zdraví,“ líčí další z dotázaných žen.

Lze si stěžovat?

Pokud chtějí pacientky vznést stížnost, mohou se obracet na svou zdravotní pojišťovnu, na ministerstvo zdravotnictví, na příslušný krajský úřad i na Českou lékařskou komoru, která už několik stížností projednávala. Jsou to však jen jednotky případů, ve kterých byli lékaři potrestáni důtkou, tedy trestem, po kterém může následovat až vyloučení z ČLK.



„Právníci lékařům radí, jak to udělat tak, aby to bylo v souladu se zákonem,“ podotýká Sojka z ČLK. Lékaři totiž zpravidla na svém webu uvádějí, že je poplatek jen za nadstandardní služby. Ale nakonec ho vyžadují po každé pacientce. Dokazování je pak obtížné.