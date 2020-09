Centrum tropického zemědělství v Praze. ČZU otevřela novou budovu fakulty

„Věřím, že přesun do moderní budovy s moderními laboratořemi posune vědeckou práci na fakultě a do budoucna může přinést další spolupráci s podobnými institucemi v Evropě. V současnosti neexistuje na kontinentu fakulta zaměřená na vzdělávání a výzkum v oblasti tropického zemědělství, která by disponovala podobnou moderní infrastrukturou,“ uvedl děkan fakulty Jan Banout.

Podle něj nové centrum tropického zemědělství přitáhne spoustu odborníků a vědců z celé Evropy. Již nyní o fakultu projevila zájem Mezinárodní agrolesnická unie, která by v budově mohla sídlit.

„Jestliže jim nabídneme zajímavá témata, dovedu si představit, že v Praze vznikne centrum pro tropické zemědělství, které bude řešit otázku rozvoje zemí globálního jihu,“ dodal děkan.

Podle České zemědělské univerzity se řadí nový „zelený“ pavilon mezi ekologické budovy. Na jižní straně má fakulta slunolamy, které mají za úkol bránit jejímu přehřívání.

„Část střechy je řešena jako pobytová, na další části jsou umístěné fotovoltaické články. Předsazená fasáda zajistí ochlazení objektu díky popínavým vistáriím,“ popsala mluvčí fakulty Klára Jiřičná. V zimě mají teplo zajistit studentům tepelná čerpadla. Fakulta má zároveň nádrže na zachytávání dešťové vody.

Nové prostory využije například i Centrum infekčních nemocí zvířat. „Vědci zde plánují studium ekologických vztahů mezi různými patogeny a jejich hostiteli. Zkoumány zde budou jak výlučně zvířecí patogeny, tak i ty, které mohou potencionálně nakazit člověka,“ popsala Jiřičná.

„V současné době například řešíme několik projektů zaměřených na detekci koronaviru SARS-CoV-2 ve vzorcích domácích i exotických zvířat chovaných v České republice,“ uvedl virolog Jiří Černý.

Výstavbu nového Pavilonu tropického zemědělství zahájila ČZU v roce 2018. Stavba vyšla na 370 milionů, byla podpořena fondy EU a trvala 2 roky. Česká zemědělská univerzita v Praze je podle loňského žebříčku UI GreenMetric nejekologičtější univerzitou v Česku. V mezinárodním srovnání se umístila na 31. místě ze 780 hodnocených institucí.