CZ.NIC hrozí odblokováním dezinformátorů. Bez příkazu soudu odmítá pokračovat

„V zájmu transparentnosti a předvídatelnosti svého rozhodování sdružení CZ.NIC po splnění účelu blokace oznamuje, že poté, co uplynou tři měsíce od zablokování uvedených dezinformačních webů, ponechá sdružení dotčené domény vyřazené ze zóny pouze na základě příkazu soudu, Policie ČR nebo jiného kompetentního orgánu státu, neboť důvody vyřazení ze zóny podle čl. 17 pravidel již pominuly,“ uvádí se v tiskové zprávě. K odblokování by tak mohlo dojít již koncem května.

Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC, dříve vysvětlil, že k zablokování došlo na základě 17. článku pravidel sdružení, podle kterého může CZ.NIC laicky řečeno vypnout webovou stránku, pakliže zde dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti. Celé znění je dostupné na internetových stránkách sdružení.

Sdružení může „vypnout“ webovou stránku na dobu jednoho měsíce a to opakovaně, jak se také zatím dělo. Tři z osmi zablokovaných webů již oznámily, že se proti postupu budou bránit žalobou o náhradu škody.

Sdružení CZ.NIC od počátku deklarovalo, že jde o mimořádné opatření v rámci neočekávané situace. Dnešní tiskovou zprávou se ale sdružení jasně přihlásilo k více systémovému procesu. Nesystémovost již předtím kritizovali někteří právníci.

Redakce iDNES.cz oslovila za účelem expertního stanoviska Zdeňka Kučeru z advokátní kanceláře Dentons, jednoho z nejvýznamnějších českých právníků v oblasti technologického práva. Podle něj je nejdůležitější si předem říci, jaký obsah chceme blokovat a kdo by toto blokování měl činit.

„Pokud se ČR rozhodne blokovat weby, tak má možností hned několik. Můžete jít cestou skrze registrátora (viz. zmíněná kauza, pozn.red.), ale pak jsou cesty, které již v právním řádu existují, například infrastruktura využívaná k vymáhání autorských práv. Zde se lze obrátit na provozovatele infrastruktury, např. operátora internetového připojení, s žádostí o zablokování takové ho přístupu. Nicméně to je velmi partikulární (speciální, pro konkrétní oblast, pozn.red.) řešení, nic takového neexistuje pro fake news,“ doplnil Kučera. Problémem taktéž je, že neexistuje ani žádný předpis, který by fake news klasifikoval.

Příkladem znepřístupňování internetových stránek v ČR podle Kučery může být např. hazardní zákon. Ministerstvo financí vydává tzv. černou listinu, na kterém jsou ti, kteří v zemi provozují online sázky bez licence, bez oprávnění. Tento zákon říká, že telekomunikační operátoři musí na úrovni své infrastruktury zablokovat uživatelům přístup k těmto stránkám.

„Osobně se domnívám, že je nešťastné blokovat celé weby či IP adresy webů, jelikož se vám zkrátka může stát, že s závadným obsahem můžete zablokovat i obsah nezávadný. To konkrétní řešení v případě zmíněné záležitosti bylo nesystémové, šlo o okamžitou reakci na nečekaný stav. Pokud by ČR chtěla jít cestou blokací, tak by měla přijmout řešení systémové,“ sdělil Kučera.

Zde se podle Kučery dostáváme do obrovského střetu lidských svobod a práv a to konkrétně práva na informace a na svobodu slova. Podle právníka by zde měly nejlépe vždy rozhodovat soudy a pokud se nejedná o flagrantní porušení práva, např. by mohlo jít o dětskou pornografii, terorismus, atd., tak by se nemělo rozhodovat tzv. ex parte, tedy bez účasti druhé strany.

„Musí existovat jasně daný proces s jasně daným přezkumem. A to se v tomto případě nestalo,“ myslí si Zdeněk Kučera. „Ačkoliv nejsem čtenářem Aeronetu, tak jako právníkovi mi vadí ta cesta, kterou se to provedlo,“ doplnil. Argument, že kauza nakonec, jak bylo zmíněno výše, stejně skončila u soudu, je podle Kučery lichý, neboť spor zde skončil ad hoc, jednorázově, jako okamžitá reakce právě kvůli absenci běžné legislativy.

Tuzemské internetové sdružení CZ.NIC po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády zablokovalo 25. února 2022, den po útoku Ruska na Ukrajinu, osm dezinformačních webů, u kterých byla velká šance, že by mohly šířit prookupantské narativy. Zablokované jsou weby Aeronet.cz, Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.