Klíma: Kritika komunikace vlády je oprávněná. Část věcí jde hůře, než jsem čekal

Tento týden ve středu má skončit blokování osmi dezinformačních webů na českém internetu, neboť k dalšímu blokování podle sdružení CZ.NIC chybí opora v zákoně, příkaz policie nebo rozhodnutí soudu. Prohráli jsme tedy v tomto bodě s dezinformačními weby?

Ta věc je složitější. Určitě bych to neformuloval tak, že jsme prohráli.

A jak byste to formuloval?

Blokace trvala tři měsíce a měla svůj smysl. Nicméně postupně provozovatelé přesunuli obsah na jiné weby, které jsou mimo dosah českého registrátora domén, takže de facto další blokace by ani neměla smysl, protože obsah je dnes už někde jinde. Ale smysl to mělo, protože v nejkrizovějším okamžiku to fungovalo. V tuto chvíli se nicméně musí hledat jiné cesty.