KOMENTÁŘ: Manželství je od slov muž a žena, zní argumenty. Mylně

Manželství je od slova muž a žena, a tak by to mělo zůstat i v zákoně. To je asi nejčastější argument odpůrců manželství pro všechny. Lingvisticky ani etymologicky však toto tvrzení nedává smysl. Na principu stejné nesmyslné analogie bychom totiž mohli chtít vyřadit třeba písmeno f nebo vzor předseda či se bránit říkat myši u počítače myš.