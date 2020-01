Podpora pro manželství i pro homosexuály v Česku významně vzrostla

I když byl návrh zákona, který by to umožnil, předložen již před devatenácti měsíci, poslanci nijak rozhodli. „Nebyli jsme svědky toho zásadního, hlasování, které by novelu posunulo dál. Podpora jde napříč společností a vzrostla u lidí středního věku,“ řekl předseda iniciativy Jsme fér Czeslaw Walek. „Vyzývám poslance, aby neotáleli, není na co čekat, česká veřejnost toto řešení podporuje,“ dodal.

Poslanec za Piráty František Kopřiva, který manželství pro všechny podporuje, vyjádřil naději, že bude zákon v dohledné době projednán, a to na základě toho, že se o něm kladně na sociálních sítích v prosinci vyjádřil předseda Sněmovny za ANO Radek Vondráček. Za nejsilnější stranu ve Sněmovně přijetí zákona ve čtvrtek podpořila poslankyně ANO Monika Červíčková

„Je marginální skupina, která vystupuje bojovně proti. I ve velmi katolických zemích Evropy byl již zákon přijat,“ uvedl komunista Jiří Dolejš.

