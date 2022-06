Práva klidně, ale název ne, připustili političtí odpůrci manželství pro všechny

„Všichni se tady shodneme na narovnání práv, ale vy sami ten návrh shazujete tím, že tlačíte na to, aby se to jmenovalo manželství,“ kritizoval poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher předkladatelku zákona manželství pro stejnopohlavní páry pirátskou místopředsedkyni Sněmovny Olgu Richterovou.

Zástupci hnutí ANO, STAN, Pirátů i ČSSD se sice k mírnému překvapení všech shodli na narovnání práv u manželství a registrovaného partnerství, avšak odpůrcům návrhu vadí, že by se svazek homosexuálů jmenoval manželství, proto návrh nepodpoří.

„Vede se tady boj o název, o práva by jej nikdo nevedl. Já podpořím to, aby partneři v homosexuálních sňatcích měli stejná dědická i majetková práva a stejná práva na informace co se týče zdravotnictví. Ale nepodpořím, aby se to jmenovalo manželství, protože to jsou dvě různé věci,“ vysvětloval v Partii Terezie Tománkové senátor za STAN Zdeněk Hraba.

„To není manželství pro všechny. Není to pro tři lidi, čtyři lidi, pro příbuzné, pro děti pod osmnáct let. Proč se to nenazývá pravým názvem?“ pokračoval v kritice i Nacher, který navrhuje, aby se svazek stejnopohlavních párů nazýval partnerství.

„Ten rozdíl mezi manželstvím a partnerstvím je minimálně biologický. Ale cílem aktivistů je tu instituci manželství zbořit. To není konec. Já se skutečně nechci dočkat doby, kdy pak nějaký aktivistický svazák navrhne zrušit rozlišování na muže a ženy,“ nenechal se Hraba podpořený Nacherem zastavit námitkami poslankyně za Piráty, že jsou taková slova urážlivá a přehnaná.

„Chápu, že z toho názvu mohou mít lidé i nějaké obavy, ale manželství se samozřejmě vyvíjela dlouhá staletí. Bývalo velmi odlišnou institucí, kdy žena byla majetkem muže. Dnes manželství znamená, že se o sebe staráme, že spolu jdeme životem, sdílíme věci. To mezi sebou mohou mít stejně dvě ženy a muž a žena. Proto je pro mě velkou otázkou, jestli to spíš není o tom, že se prostě někteří snaží zastavit běh světa,“ odrážela kritiku Richterová.

Richterová předkládá návrh na uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry právě nyní, jelikož si podle svých slov uvědomuje, jak nerovné některé rodiny jsou obzlášť v době krizí, kdy nemají stejné právní jistoty. Připomněla i problémy z dob covidové pandemie, kdy stejnopohlavní páry doplácely na to, že nemají stejná práva na zdravotní informace jako manželé.