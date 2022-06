Manželství osob stejného pohlaví je ve hře. Vicepremiér návrh jasně podpořil

V Česku nyní osoby stejného pohlaví mohou uzavřít pouze „registrované partnerství“, které jim ale nedává stejná práva jako manželům. Registrovaní partneři nemají například nárok na vdovský důchod a uzavřením partnerství jim nevzniká společné jmění, nemohou si ani společně osvojit dítě.

„Tyto rozdíly v rozsahu práv a povinností mají trojí negativní dopad. Zaprvé, snižují důstojnost svazků lidí stejného pohlaví a tím i těchto lidí samotných a dětí, které vychovávají. Zadruhé, vrhají tisíce dětí, které páry stejného pohlaví vychovávají, do právní nejistoty, protože pouze jeden z rodičů, kteří je společně vychovávají, je zákonem uznán za rodiče. Zatřetí, způsobují mnohé každodenní praktické problémy,“ napsali předkladatelé do zdůvodnění návrhu umožnit manželství i dvěma osobám stejného pohlaví.

Pod předloženým návrhem jsou podepsáni Rakušanův kolega z hnutí STAN, šéf rozpočtového výboru Josef Bernard, předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně Sněmovny a Pirátů Olga Richterová, ministr kultury Martin Baxa z ODS a místopředsedkyně sociálního výboru za opoziční ANO Jana Pastuchová.

Kdo chce, měl by mít tu možnost, říká Horáková ze sdružení Jsme fér

Vicepremiérovi Rakušanovi poděkovala na Twitteru Adéla Horáková ze sdružení Jsme fér, které usilují o to, aby manželství spolu mohli uzavřít i dva gayové či dvě lesby.

„Hnutí STAN ušlo dlouhou cestu a zejména pod vedením Víta Rakušana se z něj stává jeden z hlavních podporovatelů svobody lidí rozhodnout se, s kým chtějí vstoupit do manželství. Kdo nechce, nemusí. Kdo chce, měl by mít tu možnost. Nikomu to práva nesebere. To je fér,“ napsala Horáková.

Zastánci manželství osob stejného pohlaví se ho pokusili neúspěšně prosadit již v minulém volebním období. Loni na jaře návrh prošel prvním čtením. Do parlamentních voleb už ho Sněmovna nestihla projednat.

Adela Horakova @Adela_Horak Děkujeme Hnutí @STANcz ušlo dlouhou cestu a zejména pod vedením @Vit_Rakusan se z něj stává jeden z hlavních podporovatelů svobody lidí rozhodnout se, s kým chtějí vstoupit do manželství. Kdo nechce, nemusí. Kdo chce, měl by mít tu možnost. Nikomu to práva nesebere. To je fér. https://t.co/TJc5CJFLfL oblíbit odpovědět

Na kulturní války nemáme čas, říká Benda

„Je to součást kulturních válek, na které nemáme čas,“ odmítl před pár dny návrh umožnit manželství i osobám stejného pohlaví šéf poslanců nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda.

Lidovci si dovedou představit řešit některé věci související s registrovaným partnerstvím osob stejného pohlaví, například otázky dědění v případě úmrtí jednoho z registrovaných partnerů, ale říkat svazku osob stejného pohlaví manželství je pro ně tabu.

Ve Sněmovně se tak znovu objeví i návrh zakotvit manželství jako svazek muže a ženy i do Ústavy. Podobný návrh předložili konzervativní poslanci i v minulém volebním období, ale nebyl přijat, stejně jako návrh zastánců manželství osob stejného pohlaví.