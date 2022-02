Přibývá firem, které LGBT zaměstnancům umožňují to samé co heterosexuálům

Nově se připojila i energetická společnost ČEZ. Přijala novou politiku diverzity a inkluze, která má za cíl podpořit různorodost týmů. Zaměřuje se na to, dostat více žen do vedoucích pozic, míří i na práva některých menšin či znevýhodněných osob.

A začíná právě u upravení práv registrovaných partnerů v kolektivní smlouvě na úroveň manželských párů. Registrovaní partneři si tak budou moci vzít placené či neplacené volno ve stejných případech jako manželé. Třeba na uzavření sňatku, na doprovod partnera či partnerky do zdravotnického zařízení, na účast u porodu nebo na otcovskou dovolenou.

„Inkluzivním přístupem chceme dosáhnout toho, aby se každý náš zaměstnanec mohl chovat přirozeně, být autentický, aby mohl být sám sebou bez strachu, že bude někým odsuzován, urážen za svůj názor nebo a priori nebude přijímán. Jsme společnost, která se neobejde bez technicky vzdělaných zaměstnanců. Je tedy v našem zájmu jich přilákat co nejvíce,“ vysvětluje členka představenstva Michaela Chaloupková.

ČEZ se tak připojil k několika firmám, které se nebojí otevřeně říci, že podporují i takzvané duhové páry a rodiny.

Dvojí metr

Mezi české průkopníky patří například Vodafone. Ti už v roce 2015 pro LGBT+ zavedli volno na uzavření sňatku. Postupně přidávali další situace. Zaměstnanci také dostávají volno při osvojení či narození dítěte, stejně, jako je to běžné u heterosexuálních párů.

„Zároveň nabízíme všem zaměstnancům, jejichž partnerce se narodí dítě nebo spolu dítě adoptují, šestnáct týdnů placeného volna,“ upřesňuje Jana Vychroňová, manažerka pro diverzitu. „Z našeho pohledu se jedná pouze o narovnání podmínek tam, kde české zákony měří dvojím metrem,“ doplňuje.

Od roku 2016 začala s narovnáním podmínek také firma Accenture, která se zabývá firemním poradenstvím. „Na inkluzivní benefity volna máme od zaměstnanců kladnou odezvu. Informaci o přesném počtu kolegů, kteří benefity využívají, k dispozici nemáme už z jejich podstaty, benefity jsou rovnoprávné pro jakýkoliv typ partnerství,“ říká Šárka Vránová, HR manažerka společnosti Accenture.

Iniciativy jsou zatím jen na zaměstnavatelích. Že by se něco změnilo na úrovni zákoníku, je méně pravděpodobné. Sňatky pro homosexuální páry v programovém prohlášení vlády chybějí, prohlášení nicméně slibuje posílit práva registrovaných partnerů.

Jak upřesnil v pořadu Rozstřel na iDNES.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš, sňatky pro osoby stejného pohlaví by se mohly přesto dostat do Sněmovny, a to formou poslaneckého návrhu.

Registrované partnerství má oproti klasickým sňatkům ještě několik dalších znevýhodnění. Nevzniká například společné jmění manželů, nárok na vdovský a vdovecký důchod. Partner nebo partnerka, kteří nejsou biologickým rodičem, nemají právo na styk s dítětem, ale ani povinnost platit alimenty.

Zajímavé přitom je, že společnost je podle řady průzkumů zrovnoprávnění sňatků pro stejnopohlavní páry nakloněná. Třeba z výzkumu agentury NMS Market Research z července 2021 vyplývá, že manželství pro všechny celkem podporuje 65 procent Čechů a Češek, 55 procent podporuje také osvojení dětí gay a lesbickými páry.