V Česku opět padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na jihu Moravy

Česko v pondělí zažilo mimořádně horký den, teplotní rekordy naměřilo hned 39 meteorologických stanic z celkových 163, které zaznamenávají teploty alespoň 30 let. Nejvyšší teplota 35,5 stupně Celsia padla ve Strážnici na jihu Moravy, kde překonala 80 let starý rekord. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).