Jaké je vodit lidi do Černobylu? Zeptáme se v Rozstřelu české průvodkyně

Kateřina Vršanská je jedinou certifikovanou průvodkyní českých návštěvníků současného Černobylu. V Rozstřelu se jí budeme ptát mimo jiné na to, jak se vůbec ke své práci dostala a co ji na ní lákalo.

S průvodkyní probereme také to, co vlastně takové průvodcování po „zóně smrti“ znamená - a to i pro její zdraví a zdraví návštěvníků. Zjišťovat budeme ale například i to, jací lidé dnes v elektrárně a jejím okolí pracují a co konkrétního dělají.

Mezi tématy rozhovoru budou i informace o lidech, kteří museli v roce 1986 po havárii opustit své domovy. Vršanské se zeptáme na to, která místa jsou zdraví nebezpečná a také jak často i na čem všem je nutné v Černobylu kontrolovat úroveň radiace.

Explozi na čtvrtém bloku elektrárny, který měl být odstaven, předcházel 26. dubna 1986 běžný test nouzového fungování turbíny. První exploze nastala sotva minutu po jeho zahájení. Z reaktoru začala unikat radioaktivita a dovnitř začal vnikat vzduch a začal hořet grafit. Kov palivových trubek začal reagovat s vodou a vzniklý vodík způsobil druhou explozi.

Syndrom (nemoc) akutního ozáření (ARS) byl potvrzen u 134 pracovníků elektrárny a hasičů. Z toho 31 lidí zemřelo během několika měsíců po nehodě (28 na následky ozáření), dalších 19 lidí z této skupiny zemřelo na následky ozáření v průběhu dalších let. Devět dětí zemřelo na rakovinu štítné žlázy a odhadem 3940 lidí zemřelo nebo může zemřít na rakovinu způsobenou ozářením.



Nejvyšším dávkám radiace bylo vystaveno asi 200 tisíc likvidátorů (záchranářů, vojáků a horníků), 116 tisíc evakuovaných z uzavřené zóny a dalších 270 tisíc osob žijících v kontaminovaných oblastech. Celkem tedy přibližně 600 tisíc osob. Celkem bylo za postižené označeno 5 - 7 milionů lidí v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině.

Město Pripjať s 50 000 obyvatel, které se nacházelo tři kilometry od elektrárny, bylo celé evakuováno během 36 hodin po katastrofě. Během následujících týdnů bylo z oblasti 30 kilometrů kolem elektrárny evakuováno dalších 70 000 lidí. Celkově bylo kvůli katastrofě evakuováno 330 000 osob. Pro většinu obyvatel Pripjatě vláda postavila asi 50 kilometrů od elektrárny nové město Slavutič.

Dnes je dříve zcela evakuovaná oblast kolem elektrárny rozdělena na dvě zóny. V té první žije několik stovek lidí, kteří se do oblasti dobrovolně vrátili. Do druhé, tzv. mrtvé zóny mají přístup jen vědci, pracovníci elektrárny a exkurze. Kontaminováno bylo více než 200 000 km čtvrečních v Evropě, z toho asi 150 000 km v Bělorusku, které zasáhlo 70 procent radioaktivního spadu, v Rusku a na Ukrajině.

Ve druhé vlně zavál vítr radioaktivní spad do Polska, Československa, Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, zemí Beneluxu a Dánska. Třetí vlna spadla na Rumunsko, Bulharsko a bývalou Jugoslávii. Do ovzduší uniklo asi pět procent radioaktivity obsažené v reaktoru.